2017-07-10 21:00:00.0

Polizei Heimfahrt statt Polizeigewahrsam

Beamte bringen einen alkoholisierten Mann sicher nach Hause.

Die Friedberger Polizei fand Sonntagnacht um 3.30 Uhr einen hilflosen 47-Jährigen. Er schlief in einem Gebüsch am Derchinger See, der Grund dafür war seine Alkoholisierung mit 2,4 Promille. Da er weder Geld noch Hausschlüssel bei sich trug und nicht wusste, wie er nach Hause kommen solle, wurde er von der Polizei gebracht.