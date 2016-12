2016-12-29 16:58:00.0

Polizeiinspektion Aichach Helmut Beck geht in Pension

Der Verkehrssachbearbeiter und Zweite Bürgermeister von Aichach ist vielen Menschen bekannt

Aichach Über 27 Jahre gehörte er der Polizei Aichach an, nun geht das Urgestein der Inspektion am Stadtplatz in Pension: Helmut Beck wurde nun von seinen Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1. Juni 1989 arbeitete Beck bei der Aichacher Polizei. Davon hatte er seit April 1994 den Posten des Sachbearbeiters Verkehr inne. In den über zehn Jahren erwarb sich der Hauptkommissar große Fachkompetenz, wie bei der Verabschiedung gewürdigt wurde. Der Rat des Verkehrsexperten wurde in dieser Zeit von vielen Behörden, Gemeinden und Institutionen gesucht. Der Dienststellenleiter der Aichacher Polizei, Erich Weberstetter, würdigte in der Abschiedsfeier die Verdienste des Beamten, die dazu führen würden, dass der Dienstposten des Sachbearbeiters Verkehr bei der Polizei Aichach sicherlich noch einige Zeit mit dem Namen Beck verbunden sein werde. Nicht nur als solcher ist der Hauptkommissar vielen bekannt, sondern auch durch sein kommunalpolitisches Engagement. Denn Beck ist auch Zweiter Bürgermeister der Stadt Aichach. (AN)