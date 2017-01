2017-01-04 16:05:00.0

Hörzeitung Helmut Wagner „liest“ mit seinen Ohren

Der Kissinger lässt sich unsere Zeitung jeden Tag am Telefon vortragen. Der 82-Jährige wünscht sich, dass noch mehr Sehbehinderte diesen Service kennenlernen. Von Heike John

Seit Helmut Wagner mit den Ohren „lesen“ kann, ist für ihn die Welt wieder ein Stück lebenswerter geworden. Trotz seiner Sehbehinderung muss er so nicht mehr auf die tägliche Zeitungslektüre verzichten.

Der 82-Jährige leidet an einer Makuladegeneration, einer Erkrankung der Netzhaut, die sein Augenlicht zunehmend schlechter werden lässt. Ohne die Hilfe seiner Frau kann er sich im Alltag kaum noch zurechtfinden. Schleichend ging so auch seine Lesefähigkeit zurück. Er griff zum Vergrößerungsglas oder Lesegerät oder las am Computerbildschirm die stark hochvergrößerten Zeitungsartikel. „Doch irgendwann wurde mir selbst das zu anstrengend“, erzählt er.

Vor einigen Monaten entdeckte seine Frau Ilse in unserer Zeitung eine Anzeige, die den Service der Hörzeitung bewarb. Nach zwei unverbindlichen, kostenlosen Testwochen, war Helmut Wagner restlos überzeugt. „Ich wähle eine Nummer und kann dann die gesamte Zeitung am Telefon vorgelesen bekommen“. Per Tastendruck kann er wählen, aus welchem Ressort er Artikel hören will, jederzeit stoppen und von Text zu Text springen. „Mich interessiert fast alles, denn ich bin froh, dass sich mir so wieder ein Fenster zur Welt geöffnet hat“, sagt Helmut Wagner. Lediglich die Computerstimme sei etwas gewöhnungsbedürftig.

Der in Zusammenarbeit mit dem Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) angebotene Dienst kostet nicht viel Geld, aber dafür jede Menge Zeit. „Doch die habe ich, seit ich sonst kaum noch etwas tun kann“, sagt Helmut Wagner. „Bis zu vier Stunden am Tag beschäftigt sich mein Mann nun mit der Hörzeitung und ist dabei sehr zufrieden“, bestätigt Ilse Wagner. Im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen, deren Heimatausgabe die Friedberger Allgemeine ist, gibt es den Dienst seit 2011.

Wer lesen kann, ahnt nicht, wie schwierig es davor für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit war, an aktuelle Nachrichten aus der eigenen Stadt und Region zu kommen, erklärt Annette Dix vom BBSB-Bezirksverband Schwaben. Früher ließ die Bezirksgruppe eine Nachrichtenauswahl auf eine Kassette und später auf eine CD sprechen. Die Mitglieder bekamen die vorgelesenen Neuigkeiten verspätet und nur einmal in der Woche. Heute hat jeder Hörzeitungsabonnent tagesaktuell die ganze Zeitung. Sie entsteht jede Nacht per Computer und die Seiten aller Lokalausgaben werden auf elektronischem Weg in gesprochene Texte umgewandelt.

Obwohl diese Möglichkeit der Teilhabe an der Gesellschaft in allen Beratungsgesprächen vorgestellt wird und Informationen über den Service auch in allen Infomappen beigelegt werden, wissen immer noch zu wenig Betroffene von diesem Angebot, bedauert Annette Dix. Als Rehalehrerin betreut sie Sehbehinderte in ganz Nordschwaben und bietet ihnen Alltagsbegleitung und Mobilitätstraining. Sie arbeitet eng mit Alexa Schäfer zusammen, die bei der Augsburger Allgemeinen Ansprechpartnerin für die Hörzeitung ist.

Natürlich gibt es auch genügend Leute, gerade in der jüngeren Generation, die sich anderweitig informieren. So etwa Carmine Murolo, der als Masseur in Kissing arbeitet. „Dafür hätte ich keine Zeit“, sagt der blinde Italiener. „Für mich ist das Smartphone das Tor zur Welt und über den bayerischen Blindenbund werde ich auch immer über die neuesten Apps informiert“. Zielgruppe sind vor allem ältere, in späteren Jahren erblindete Menschen, die auch zuvor treue Zeitungsleser waren, weiß Annette Dix. Neben Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit könnte das Angebot aber auch für Pendler oder Vielfahrer interessant sein, die über Kopfhörer oder Freisprechanlage im Auto ebenfalls mit der Hör-Zeitung verbunden werden können. Helmut Wagner jedenfalls ist glücklich, wenn er schon morgens zum Frühstückskaffee seine Zeitung „lesen“ kann. „Meine Frau hält das Blatt und ich den Hörer in den Händen“, lacht er. Nur eines bedauert er. Bilder werden derzeit per Hörzeitung noch nicht beschrieben und auch die Todesanzeigen fehlen. „Das ist ein großes Manko, denn diese werden gerade von älteren Menschen in der Zeitung als erstes gelesen werden“, weiß Annette Dix. „Da muss noch einmal richtig Geld in die Hand genommen werden, um dies technisch umzusetzen. Aber da sind wir dran“.

Ansprechpartner Abgeschlossen wird das Abo über den Blindenbund. Im Raum Augsburg bei der BBSB-Bezirksgruppe, Telefon 0821/455415-24 (Annette Dix). Zuständig bei der Augsburger Allgemeinen ist Alexa Schäfer, unter der Telefonnummer 0821/777-2325.

Probehören Zwei Wochen kann das Angebot unentgeltlich getestet werden. Es endet nach 14 Tagen automatisch.

Kosten Der monatliche Abonnementpreis beträgt 9,49 Euro. Die Gebühren für das Telefonat werden bei der Hörzeitung zum Ortstarif vom jeweiligen Telefonanbieter abgerechnet.