2017-05-18 14:29:00.0

Aichach-Friedberg Hier spielt die Musik: Wo in diesem Festival-Sommer was geboten ist

Egal ob Indie, Elektro, Punkrock oder Pop – für jeden gibt es das passende Festival. Wann wo was geboten ist. Von Michael Raith, Anja Ringel und Felicitas Lachmayr

Region Der Ausweg bei den wechselnden Temperaturen im Moment? Pläne für den Sommer schmieden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Festival an (hoffentlich) wärmeren Tagen? Von Pop über Rock bis zu Indie und Hip- Hop: Wir stellen euch einige Festivals im Raum Augsburg, in Bayern, aber auch in ganz Deutschland vor.

Modular in Augsburg Vom 15. bis 17. Juni findet das Modular Festival statt. Es ist das größte in der Region. Jährlich zieht es bis zu 30000 Besucher an und bietet vor allem Musikacts aus den Bereichen Indie, Pop und Elektro. Künstler sind in diesem Jahr etwa Kakkmaddafakka oder Moop Mama. Besonderen Wert legen die Veranstalter darauf, dass jeder interessierte Jugendliche mitarbeiten kann. Sei es etwa in der Künstlerbetreuung oder Gastronomie. Dadurch sollen sie erste Erfahrungen bei der Organisation von Veranstaltungen sammeln können.

Südufer-Festivalin Friedberg Das Festival findet am 21. und 22. Juli zum ersten Mal statt und weckt Urlaubsstimmung. Direkt am Ufer des Friedberger Sees gelegen, spielen hier über 20 Live-Bands, darunter die israelische Band Lola Marsh und Claire aus München. Musikalisch hat das Festival aus dem Bereich Indie, Pop und Elektro einiges zu bieten. Auf dem Programm steht neben einem Graffiti-Workshop auch Wakeboard-Fahren. Ein weiteres Highlight: Das DJ-Pult steht auf einer Bühne im Wasser.

Reggaein Wulf in Wulfertshausen Dieses Festival ist ein Muss für alle Reggae-Fans aus der Region und hat seit seinem Start im Jahr 2000 schon fast Kultstatus erreicht. Am 28. und 29. Juli stehen hier unter anderem Mono & Nikitaman, Ska-Jah und Warrior King and The Rootz Warriors auf der Bühne.

HoliGaudy Festival in Augsburg Auch in diesem Jahr macht das eintägige Holi Gaudy Festival in Augsburg Halt. Gefeiert wird am 3. Juni bei der WWK-Arena. Auftreten werden unter anderem Plastik Funk und Homeaffairs. Das Highlight sind aber weniger die Künstler selbst als mehr die Gulal-Farben. Diese werfen die Besucher auf Kommando in die Luft und werden dadurch selbst alle voller Farbe. Diese Art des Feierns hat ihren Ursprung in Indien und ist dort eines der ältesten Feste, um den Frühling zu begrüßen.

Singoldsand Festival in Schwabmünchen Das Festival findet heuer am 25. und 26. August statt. Unter anderem werden Von Wegen Lisbeth, Käptn Peng & die Tentakel von Delphi und FM Belfast mit dabei sein. Bei diesem Festival soll vor allem kleinen Bands aus dem Augsburger Raum eine größere Bühne geboten werden. Jährlich kommen circa 6000 Zuschauer zum Festival nach Schwabmünchen. Auch Jugendvereine sollen die Möglichkeit bekommen, selbst Geld für ihre Jugendarbeit zu verdienen.

Kulturinain Gersthofen Zum Stadtfestival vom 4. bis 7. August kommt dieses Mal die österreichische Sängerin Christina Stürmer. An den vier Tagen sind viele weitere Veranstaltungen geplant. Es wird unter anderem Straßentheater und Workshops geben.

DonausideFestival in Dillingen Am 22. Juli findet auf dem Schlosshof in Dillingen zum zweiten Mal das Donauside Festival statt. Heuer sind neben den Killerpilze auch Mainfelt und Dude Spencer dabei.

PulsOpen Air auf Schloss Kaltenberg Wo sich sonst Ritter und Hofdamen aufhalten, ist dieses Jahr Festivalflair angesagt: Vom 8. bis 10. Juni spielen unter anderem Alice Merton, Drones Club, Jakob Bruckner und Lilly Among Clouds auf dem Puls Open Air.

Stadtfestin Stadtbergen Open-Air-Feeling gibt es vom 24. bis 28. Mai auch beim Stadtfest in Stadtbergen. Am Freitag, 26. Mai, spielt zum Beispiel die Punkrock-Band Hörstreich und am Samstag, 27. Mai, gibt es Folkrock mit der Band Boothill Society.

Dinkel17 in Dinkelscherben Seit 2012 begeistert das Dinkel-Festival die Menschen in und um Dinkelscherben. Vom 27. bis 30. Juli werden wieder Hunderte Menschen zusammen feiern, unter anderem mit der Musik von The Kickstarters, The Hyde Parkas und John Garner.

Tollwoodin München Das Tollwood Festival lockt jedes Jahr Tausende Besucher in den Olympiapark. Das Motto der Veranstaltung ist Toleranz, Internationalität und Offenheit. Dieses Jahr findet es vom 21. Juni bis 16. Juli statt. Es treten unter anderem Rea Garvey, Max Giesinger, Passenger und die Fantastischen Vier auf. Neben Konzerten gibt es auch Theateraufführungen zu sehen.

Obenohne in München Das Festival in München heißt so, weil es bei jedem Wetter im Freien stattfindet. Musikalisch hat es von Rap und Hip-Hop über Alternative, Rock und Indie alles zu bieten. Am 8. Juli, könnt ihr unter anderem zur Musik der Orsons, Dicht & Ergreifend und El Rancho tanzen.

Rockim Park in Nürnberg Rockfans sollten sich den 2. bis 4. Juni im Kalender anstreichen. Denn da werden wieder viele namhafte Künstler aus dem In- und Ausland in Nürnberg rocken. Mit dabei sind Rammstein, System of a Down, Sum 41 und Kraftklub. Wer hin möchte, sollte schnell sein. Denn es gibt nur noch limitierte Tagesticket-Kontingente. Die Veranstalter erwarten bis zu 75 000 Besucher.

ChiemseeSummer Musikvielfalt ist beim Chiemsee Summer geboten. Dort gibt es eine Mischung aus Hip-Hop, Rock und Elektro. Vom 16. bis 19. August stehen unter anderem Casper, Billy Talent und The Offspring auf der Bühne.

Deutschlandweit gibt es noch zahlreiche weitere Festivals. Beim Southside Festival in Neuhausen ob Eck spielen unter anderem Green Day, Rancid, Mando Diao und Linkin Park. Das Festival findet vom 23. bis 25. Juni statt.

Für Metalfans gibt es auch dieses Jahr das legendäre Wacken Open Air vom 3. bis 5 August. Mit dabei sind dieses Jahr Alice Cooper, Apocalyptica, Trivium und Insomni-um. Beim Full Force Festival spielen neben Sepultura auch In Flames, Dropkick Murphys, Emil Bulls und Ministry. Das Rock-Festival findet vom 22. bis 24. Juni in der Nähe von Leipzig statt.

Wer lieber Techno- und Elektromusik mag, kann zum Sonne-Mond-Sterne-Festival nach Saalburg fahren. Vom 11. bis 13. August treten unter anderem Major Lazer, Fritz Kalkbrenner und Martin Garrix auf.

Bei diesem Angebot steht einem Sommer voller Musik und guter Laune nichts mehr entgegen.