Naturschutz Hildegard Wessel ist ein Glücksgriff fürs Ecknachtal

Seit fast 20 Jahren engagiert sich Hildegard Wessel für das Naturschutz-Projekt. Dafür hat unsere Zeitung sie ausgezeichnet.

Hildegard Wessel ist nicht im Ecknachtal aufgewachsen – über das Berchtesgadener Land, Heidelberg, Kalifornien (dort ist ihr Mann geboren) und München landete sie im Wittelsbacher Land. Mitte der 70er Jahre zog das Ehepaar nach Adelzhausen. Sozusagen vor ihrer Haustüre schlängelt sich die Ecknach durch das meist intensiv bewirtschaftete tertiäre Hügelland. Das gleichnamige Tal ist ein Leuchtturmprojekt in Sachen Naturschutz im Landkreis und weit darüber hinaus. Eisvogel, Grüne Keiljungfer und viele weitere geschützte Tier- und Pflanzenarten finden hier einen Rückzugraum. Als Brücke zum Paartal ist der kleine Fluss eine wertvolle Biotop-Verbindung. Und dass es dieses natürlich mäandernde Kleinod heute so gibt, hat sehr viel mit Hildegard Wessel zu tun. Seit der Gründung des Arbeitskreises „Bayern-Netz-Natur – Projekt Ecknachtal“ im Jahr 1999 hält die heute 78-Jährige als ehrenamtliche Koordinatorin „den Laden zusammenbleibt“, so beschreibt sie zumindest selbst ihre Funktion.

Was Hildegard Wessel alles bewirkt hat

Für dieses Engagement und ihren jahrzehntelangen Einsatz im Umwelt- und Tierschutz, wurde sie mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet (wir berichteten). Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte bei der Verleihung der Auszeichnung im Sitzungssaal an den Start des Arbeitskreises vor fast zwei Jahrzehnten. Das Landratsamt habe den Stein ins Rollen gebracht und die beiden weiteren Ecknach-Kommunen Adelzhausen und Sielenbach seien sofort dabei gewesen. Dass Hildegard Wessel damals die Koordination übernommen habe, sei ein „besonderer Glücksgriff gewesen“. Charmant und fachkundig führe sie die Arbeitsgruppe. Sie vermittle, gleiche die verschiedenen Interessen aus und schaffe es immer wieder, die Beteiligten zu motivieren.

Für Christian Lichtenstern, Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten, ist die Preisträgerin ein Vorbild: „Im Ecknachtal geht mir das Herz auf.“ Der Kreis habe zum Glück noch solch eine Naturlandschaft und die gelte es unbedingt zu erhalten: „Denn das ist ganz besonders Heimat.“ Hildegard Wessel sprach von einer „Freude und einer großen Ehre“. So einen Preis bekomme man nicht allein. Seit fast 20 Jahren würden Naturschützer, Fischer, Waldbauern und Landwirtschaft, Jäger und Behördenvertreter, Kommunen und Tal-Liebhaber zusammenarbeiten: „Wir brauchen alle und sie haben alle einen langen Atem und Ausdauer bewiesen. Sonst wäre das Projekt nie so erfolgreich gewesen.“ (AN)