2017-01-20 19:10:00.0

Brauereien Hinterhof Bräu: Aichacher Bierstreit ist vorbei

Der Aichacher Ein-Mann-Bierbetrieb Hinterhof Bräu einigt sich mit Hofbräu München außergerichtlich auf ein neues Logo und einen neuen Namen. Von Katja Röderer

Der bayerische Bierstreit ist gestern offiziell beendet worden. Hofbräu-Chef Michael Möller kam extra in den Aichacher Hinterhof von Braumeister Norbert Zandtner, um mit ihm gemeinsam die ersten neuen Etiketten auf die Aichacher Bierflaschen zu kleben.

Wie berichtet, hatte der staatliche Bierbrauer Hofbräu München den Aichacher mit seiner Ein-Mann-Brauerei verklagt. Das Etikett mit dem HB-Logo, das Zandtner im Hinterhof in Aichach in Handarbeit auf seine Flaschen geklebt hatte, sei dem der Marke Hofbräu zu ähnlich, hieß es damals aus München. Auch der Name „Hinterhofbräu“ sorgte für Ärger. Hofbräu München sah seine Markenrechte bedroht.

Im Frühjahr 2015 eskalierte der Streit, Hofbräu reichte Klage vor dem Landgericht München ein. Der Aichacher Bierbrauer sah sich ebenfalls im Recht. Hofbräu gab an, die Marke auch im Namen der Lizenzpartner schützen zu wollen. Dazu gehören elf Hofbräu-Häuser auf der ganzen Welt, Gastronomie-Konzepte und Firmen, die T-Shirts oder Bierkrüge mit dem Hofbräu-Logo verkaufen. Der bayerische Bierstreit ging bundesweit immer wieder als Kampf David gegen Goliath durch die Medien.

Aichach: 380 Hektoliter Bier pro Jahr

Der Münchener Bierbrauer produziert jährlich etwa 360000 Hektoliter Bier, der Aichacher in seinem Hinterhof etwa 380 Hektoliter. Die Brauereien bemühten sich um eine außergerichtliche Einigung, die ihnen nach langen Verhandlungen schließlich gelungen ist. Gestern brachte der Direktor von Hofbräu München, Michael Möller, die erste Charge der neuen Etiketten für die insgesamt 16 Biersorten, die Zandtner braut, als Geschenk mit in den Hinterhof. Der promovierte Bierbrauer befestigte einige davon – so wie es dort üblich ist – mit Pinsel und Kleber an den Flaschen. Auf den Etiketten steht ab sofort das neue Logo mit den Buchstaben HHB und die Jahreszahl 2011, dem Gründungsjahr der Brauerei. Zandtner hatte das Logo selbst entworfen. Die Brauerei heißt jetzt außerdem Hinterhof Bräu, wird also in zwei Worten geschrieben. Mit diesen beiden Änderungen sei das Aichacher Bier eindeutig von den Hofbräu-Produkten zu unterscheiden, fand Hofbräu-Chef Möller, als er gestern mit Zandtner auf das Ende des Bierstreits anstieß.

Hinterhof Bräu sei nach all den Medienberichten nun in der Branche bekannt, erklärte Hofbräu-Sprecher Stefan Hempl. Zandtner war trotzdem überzeugt, dass das Hinterhof Bräu in den kommenden 30 Jahren eine kleine Brauerei bleiben werde.