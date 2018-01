2018-01-05 15:52:00.0

Hochwassermeldung Hochwasser an der Paar im Kreis Aichach-Friedberg

Die Meldestufe 1 ist in Dasing erreicht, in Aichach am „Blauen Steg“ Meldestufe 2. Warnung gilt bis Montag.

Die Paarauen bei Aichach. Die Paar fließt normalerweise vor den Eschen. Nun ist sie mehr als doppelt so breit. Foto: Edith Calabró