Abschlussfeier Hollenbacher Mittelschüler wissen, wie es für sie weitergeht

22 Neuntklässler entlässt die Schule. Zwei mit der Note „Sehr gut“. Auch eine Lehrerin nimmt Abschied. Von Walter Mika

Für sieben Schülerinnen und 15 Schüler endete am Donnerstag mit der Abschlussfeier und Zeugnisübergabe im Gasthof Vogl-bräu in Inchenhofen das Kapitel Mittelschule Hollenbach. Dekan Stefan Gast zelebrierte zuvor unter tatkräftiger Mitgestaltung der Schulabgänger und einiger Lehrkräfte einen Abschlussgottesdienst in der Wallfahrtskirche.

Dem Abendessen folgte ein abwechslungsreicher Abschlussabend mit vielen humorvollen Beiträgen aber auch Danksagungen und Ehrungen. Gekommen waren Eltern, Geschwister, Angehörige und Ehrengäste, darunter Dekan Stefan Gast, Elternbeiräte, Bankvertreter, Ramona Bachmayr von der Firma Haimer sowie die Bürgermeister Karl Metzger (Inchenhofen) und Xaver Ziegler (Hollenbach). Rektor Peter Leischner zeigte sich von der riesigen Resonanz angenehm überrascht. Er wertete dies als Wertschätzung gegenüber den Schulabgängern und ihren Lehrkräften.

Für die jungen Protagonisten waren die letzten gemeinsamen Stunden spürbar ein Wechselbad von Gefühlen aus Spaß und Ernst. Einerseits der Abschieds- und Trennungsschmerz, andererseits die Freude über den Lohn der schulischen Anstrengungen mit dem erreichten Ziel eines gelungenen Schulabschlusses.

Alle 22 Entlassschüler haben den Mittelschulabschluss in ihrer Tasche, 18 davon nahmen zusätzlich den qualifizierenden Abschluss mit nach Hause. Davon wiederum zehn mit der Gesamtnote „gut“ sowie zwei mit der Gesamtnote „sehr gut“.

Für den Großteil beginnt bald die Ausbildung

Alle 22 Schüler wissen, wie es für sie weiter geht. „Für viele von euch war es kein Problem eine Lehrstelle zu finden, auch dank der Arbeit unserer Sozialpädagogin Sandra Kratz“, stellte Rektor Leischner in seiner Ansprache heraus. 17 Absolventen beginnen demnächst eine handwerkliche oder kaufmännische Ausbildung bei umliegenden Betrieben, zwei besuchen die Berufsfachschule für Kinderpflege oder Ernährung und Versorgung, zwei wechseln in die Wirtschaftsschule, ein Schüler strebt den mittleren Schulabschluss an einer Mittelschule an.

„Die Begriffe Respekt und Toleranz waren Werte, die nach meinem Dafürhalten in eurer Klasse in hohem Maß gelebt wurden, ihr habt sieben neue Schüler, egal ob leistungsstark oder weniger stark, innerhalb kürzester Zeit toll aufgenommen und in die Klasse integriert“, lobte Leischner das Sozialverhalten der Klasse. Diese Weiterentwicklung trage eindeutig die Handschrift von Klassenleiterin Stephanie Moravcik, liege aber auch an der guten Zusammenarbeit mit der Partnerklasse der Elisabethschule um das Team von Lehrer Wolfgang Schöpf, die auf fruchtbaren Boden fiel, so der Schulleiter.

Die Bürgermeister Metzger und Ziegler verteilen Geschenke

Inchenhofens Bürgermeister Karl Metzger sah, auch im Namen seines Hollenbacher Kollegen Xaver Ziegler, den guten Ruf der Schule in den tollen Abschlussergebnissen bestätigt. Zusammen mit Ziegler belohnte er die Schulbesten mit kleinen Geldpreisen.

Das waren Leonhard Gutmann aus Inchenhofen mit einem Notenschnitt von 1,2, Thomas Vetterle (Motzenhofen/1,2) sowie Kilian Brucklachner (Sainbach/1,7) und Tobias Pachaly (Inchenhofen/1,8). Für Vetterle und Gutmann war es bereits die zweite Ehrung, wenige Tage zuvor waren sie als Landkreisbeste von Landrat Klaus Metzger ausgezeichnet worden.

Voll des Lobes für ihre Schüler war auch Klassenleiterin Stephanie Moravcik. Wertschätzung, Respekt und Individualität jedes einzelnen Schülers zeichneten ihren Beruf aus und kamen in der harmonischen Klassengemeinschaft voll zum Tragen. Auch für die beliebte Lehrerin war es ein Abschied: Sie verlässt die Hollenbacher Schulfamilie und widmet sich der Lehrerausbildung.

Die beiden Klassensprecher Florian Hartmann und Thomas Vetterle dankten im Namen ihrer Mitschüler ihren zahlreichen Unterstützern mit Geschenken, ließen die klasseninternen Höhepunkte vergangenen Jahre per Video Revue passieren und hatten sich darüber hinaus einiges für den Abend einfallen lassen. Für Melancholie sorgte Kilian Brucklachner mit der aktuellen Interpretation des Songs „Sounds of Silence“, Gelächter ernteten Stephanie Moravcik und ihr Lehrerkollegium, als sie auf Weisung der Schüler einen Besentanz aufführten.

Danach kehrte endgültig Abschiedsstimmung ein. Zeugnisübergabe, ein letztes Klassenfoto, eine letzte Umarmung und dann Abflug in die „Freiheit“.