2017-01-04 18:46:00.0

Polizei Holz-Unterstand in Karlshuld brennt

Frühmorgens bemerkt eine Anwohnerin das Feuer. Die Feuerwehr löscht. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden ist fünfstellig.

In den frühen Morgenstunden musste die Freiwillige Feuerwehr Karlshuld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) am Mittwoch ausrücken, um einen brennenden Holzunterstand in der Lindenstraße zu löschen. Gegen 5.30 Uhr bemerkte laut Angaben der Polizei eine Anwohnerin, dass in dem Lager für Mülltonnen im Nachbargarten ein Feuer ausgebrochen war. Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten noch vor dem Übergreifen auf ein Wohn- und ein Gartenhaus gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10000 Euro, die Brandursache muss noch geklärt werden. (AN)