2017-07-27 15:45:00.0

Aichach-Friedberg Hospiz macht Schule im Wittelsbacher Land

Ehrenamtliche des St. Afra-Hospizes erarbeiteten mit Viertklässlern das Thema Sterben und Tod. Zur Seite steht ein Tröstebär – und es darf auch gelacht werden

Wo geht eigentlich die Seele hin, wenn der Opa stirbt? Wie sieht es aus, wenn ein Toter im Sarg liegt? Und wie kann ich jemanden trösten, der einen Freund verloren hat? Bei der Projektwoche „Hospiz macht Schule“ in der Theresia-Gerhardinger-Grundschule erhielten die Schüler der Klasse 4b darauf eine Antwort. An fünf Tagen tasteten sie sich über die Unterrichtseinheiten „Werden und Vergehen“ sowie „Krankheit und Leid“ zu „Sterben und Tod“ vor, um dann auch viel über Trost und Trösten zu erfahren und zu lernen, dass nach einem schweren Verlust auch das Traurigsein und Weinen erlaubt ist.

Bereits Kinder machen vielfältige Erfahrungen mit Tod, Trauer und Abschied. Im Grund gehen sie unbefangen mit diesem sensiblen Thema um. Es kann aber schwer auf ihnen lasten, wenn sie keine Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Hier setzt das Projektangebot des St. Afra Hospizes an. Seit einigen Jahren bilden sich Hospizbegleiter des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes im Caritasverband Aichach-Friedberg mit dem Programm der Bundes-Hospiz-Akademie weiter. In den vergangenen zwei Jahren führten sie je eine Projektwoche in Pöttmes und Todtenweis durch, nun konnten in der Friedberger Grundschule fünf intensive Schultage gestaltet werden.

Bei einem abschließenden Fest erfuhren auch die Eltern, was die Schüler sich mit dem sechsköpfigen Team des St. Afra Hospizes erarbeitet hatten. „Auch bei Kindern darf der Tod kein Tabuthema sein“, betonte Christine Neuhäuser als Gesamtkoordinatorin des St. Afra-Hospizes. Sie freute sich deshalb besonders, dass sich die Schule mit Rektorin Elisabeth Kern aufgeschlossen zeigte. Fachlehrerin Marion Grünaug und Klassleiterin Susanne Etterer waren froh, dass sie mit ihren Viertklässlern die Zeit nach den Übertrittsvorbereitungen bis zu den Ferien für ein wertvolles Projekt nutzen konnten. Auch den Eltern wurde gedankt für den Mut, die Auseinandersetzung mit dem sensiblen Thema zuzulassen. Die sechs Ehrenamtlichen des St. Afra Hospizes hatten bei einem Elternabend die Erziehungsberechtigten umfangreich über das Projekt informiert.

Bereits in die Vorbereitung steckten sie viel Vorarbeit und einige Hospizmitarbeiter nahmen sogar Urlaub, um die Projektwoche durchzuführen. „Das Thema liegt uns einfach sehr am Herzen“, erklärte Anita Sedlmeir. Zusammen mit Karin Schmidt, Carsten Hazoth, Angela Asam und Angelika Moll sowie Anneliese Bakker als Unterstützung investierte sie dafür gerne viel Zeit. „Wir haben den Kindern Raum gegeben, um zu verstehen, was passiert, wenn jemand stirbt, und konnten ihnen viel auf den Weg mitgeben.“ Da wurden Pflanzen eingetopft um das Wachsen und Gedeihen zu erleben, und beim Malen Gefühle ausgedrückt. Im Gespräch mit der Aichacher Kinderärztin Nicole Pauly näherten sie sich dem Thema Krankheit und Leid und versuchten in Pantomimen auszudrücken, was ihnen dazu auf der Seele lag. Ein Kinderbuch lieferte den Einstieg zum Tod und sehr konkret wurde das Thema Sterben dann beim Film „Willi will’s wissen“.

Auch hier war zu beobachten, dass Kinder mit dem Tod offen umgehen, solange man ihnen alles genau erklärt und keine Informationen vorenthält. Ein Schüler erlebte während der Projektwoche einen Todesfall. Hier musste dann der Tröstebär herhalten, der von den Schülern liebevoll Mr. Knuddel getauft wurde. Wenn die Stimmung für die Schüler merklich zu schwer wurde, lockerte Hazoth mit dem Akkordeon auf und gemeinsam sangen alle das Mottolied der Projektwoche. Auch der beim abschließenden Elternfest vorgeführte Lastentanz gab den Kindern eine Möglichkeit, sich von Schwerem zu erleichtern. Das Fazit der Projektwoche zogen Eltern am Ende für sich selbst: Es sind eher die Erwachsenen, die im Umgang mit Trauer und Tod eine offene Kultur finden müssen.