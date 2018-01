2018-01-28 11:08:00.0

Gemeinderat Hotspot: Freies Internet ist Todtenweis zu teuer

Mitglieder des Gremiums lehnen mit großer Mehrheit ab. Installation wird zwar von EU gefördert. Doch es bleiben Folgekosten. Von Martin Golling

Die Gemeinde Todtenweis hätte gern am EU-Förderprogramm „Wifi4EU“ teilgenommen, mit dem die Einrichtung öffentlicher WLAN-Hotspots mit bis zu 15000 Euro für Geräte- und Installationskosten gefördert wird. Der Betrieb und Unterhalt für solche freien Internetzugänge an öffentlichen Plätzen bleibt jedoch nicht förderfähig. Die Kosten beziffert die Firma LivingData auf 9000 Euro in drei Jahren.

Michael Hofberger ereiferte sich in der Gemeinderatssitzung: „Das ist eine Sauerei.“ Er erklärte seine Emotionen: „Die hohe Politik macht Werbung und dann so was. Das ist eine Abzocke.“ Thomas Eberle sagte nüchtern: „Das Teure ist nicht die Installation, sondern der Unterhalt durch LivingData.“ Michael Hofberger machte klar: Er wünsche sich solch ein WLAN für den Bereich der Schule und des Dorfplatzes, jedoch nicht zu diesem Preis. Nur eine Hand hob sich für die Installation eines freien, öffentlich zugänglichen Internetzugangs für Todtenweis zu diesen Bedingungen.

Wegetausch mit Thierhaupten Die Zufahrt auf den Damm zum Hochwasserschutzgebiet von Thierhaupten erfolgt von einem Feldweg von Todtenweiser Flur aus. Der Weg samt Böschung selbst gehört jedoch Thierhaupten und wird von der Gemeinde gepflegt. Nun stimmte der Todtenweiser Gemeinderat einem Tausch zu. Die Auffahrt samt Böschung soll künftig Todtenweis gehören und dafür ein anderer To-dtenweiser Feldweg auf Thierhauptener Flur den Besitzer wechseln. Nachteil: Todtenweis muss künftig die Böschung pflegen. Thomas Eberle fragte: „Könnten wir da nicht eine Ausgleichsfläche daraus machen?“ Die anderen Räte unterstützten diesen Vorschlag. Dem Tausch stimmte der Rat geschlossen zu.

Energieoptimiertes Bauen Im April wird es in Todtenweis einen Vortrag zum Thema energieoptimiertes Bauen im Wittelsbacher Land geben. Diese Vortragsreihe wird noch bis Juni bezuschusst. Manfred Schlecht und Doris Helfer-Seitz waren der Meinung, ein solcher Vortrag sei nur sinnvoll, wenn Baugebiete zur Bebauung bereitstünden. Dies sei jedoch derzeit in Todtenweis nicht der Fall. Eine deutliche Mehrheit wollte jedoch diesen Termin im April, den Konrad Carl nun festmachen muss.

Kostenersatz von Bauhofleistungen Für den Gemeinderatsbeschluss aus der Dezember-Sitzung zum Kostenersatz von Bauhofleistungen für Hausmeistertätigkeiten im Kinderhaus St. Ulrich und Afra in Todtenweis regte die Bischöfliche Finanzkammer eine Ergänzung an. Die Gemeinde soll gemäß ihrer vertraglichen geschuldeten Tätigkeit auch die Versicherungspflicht übernehmen. Sie garantiert damit den Winterräum- und Streudienst, die Gehölzpflege und die Sicherung der Fahrbahnen und Gehwege. Der Vorschlag der Diözese wurde einstimmig angenommen.

Mehr Fördergeld für Verein Der Gemeinderat nahm einstimmig einen Antrag des Vereins Freizeitsport Todtenweis an, wonach die Gemeinde den Zuschuss des Freistaates gemäß den Förderrichtlinien von 1256 Euro verdoppelt. Der Rat beschloss außerdem, dass künftig der Bürgermeister den Zuschuss des Freistaats ohne Gemeinderatsbeschluss verdoppeln und zur Auszahlung anweisen kann.