2017-11-07 19:56:00.0

Polizei Hungriger Einbrecher stiehlt Bratwurst

Auf der Suche nach Essbarem drang ein Unbekannter in das Vereinsheim des Friedberger Fischereivereins ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

In das Vereinsheim der Fischer in Friedberg wurde eingebrochen. Ein Unbekannter hatte das Fenster aufgehebelt und ein Stück Lachs und eine Bratwurst entwendet. Mitglieder bemerkten die Tat am Montagnachmittag. Außer den Speisen wurde nichts gestohlen. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710.