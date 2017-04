2017-04-10 05:33:00.0

Aichach IG Rock Aichach steht endgültig vor der Auflösung

Weil sich zu wenige Mitstreiter finden, scheitert die Wahl eines neuen Vorstands. Der Leiter der Versammlung gibt daraufhin die bevorstehende Auflösung bekannt. Von Manfred Zeiselmair

Das war wohl eine der kürzesten Vollversammlungen der IG Rock seit ihrem Bestehen. Allerdings mit den weitreichendsten Folgen. Schon nach einer Dreiviertelstunde stand fest, dass die endgültige Auflösung des Vereins bevorsteht.

Dieser Schritt hatte sich seit Längerem abgezeichnet. Im November vergangenen Jahres hatte nahezu die komplette Führungsriege ihren Rücktritt erklärt (wir berichteten). Die Jahreshauptversammlung wurde daraufhin vertagt. Bei ihrer Fortführung am Freitagabend ging es vergleichsweise nüchtern und sachlich zu.

Der kommissarische Noch-Vorsitzende Kevin Conen begrüßte im Nebenzimmer der Wandelbar die anwesenden 19 Mitglieder, die Mehrzahl davon altgediente IGRockler. Michael Edler leitete als Conens Stellvertreter die Versammlung. Einem Beschluss der zurückliegenden Versammlung zufolge hing die Zukunft der IG Rock insbesondere davon ab, ob sich ein Gremium findet, das sich um die Organisation der Stadtfestkonzerte am Schlossplatz kümmerte.

Doch die in den vergangenen Monaten einberufenen runden Tische waren für die Drahtzieher um Musikerrat Martin Stadelmaier ernüchternd verlaufen (wir berichteten). Trotz eines dramatischen Hilferufs über Medien und soziale Netzwerke fanden sich zu wenige Mitstreiter, um die Beteiligung am Stadtfest fortzuführen. So musste Schriftführer Florian Heitmeir schon zu Beginn der Versammlung am Freitag den Anwesenden mitteilen, dass die Bildung eines derartigen Gremiums fehlgeschlagen war.

Nachdem sich unter diesen Umständen kein Mitglied zur Wahl für den Vorsitz zur Verfügung stellte und auch keine entsprechenden Wahlvorschläge eingingen, blieb der Versammlungsleitung nichts anderes übrig, als die bevorstehende Auflösung des Vereins bekannt zu geben. Darüber muss nun in der anstehenden, wohl allerletzten Mitgliederversammlung der IG Rock per Abstimmung entschieden werden.

Zudem müssen dann laut Satzung mindestens zwei Liquidatoren gewählt werden. Ihre Aufgabe wird es sein, sich gemeinsam mit Vertretern der Stadt Aichach um die Abwicklung der Vermögenswerte zu kümmern. Die Zukunft der Proberäume im San-Depot an der Donauwörther Straße in Aichach, die derzeit etwa sechs Aichacher Bands nutzen, ist indes ungewiss. Bislang tritt die IG Rock bei der Stadt als Pächter auf.

Mit der anstehenden Auflösung der IG Rock wird eine mehr als 25 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte zu Ende gehen, die über die Grenzen der Stadt Aichach hinaus bekannt und aus der Musik- und Kulturlandschaft der Region kaum wegzudenken ist. Schon beim Stadtfest im August wird sich zeigen, ob und wie sich diese Lücke schließen lässt.