2017-11-14 15:00:00.0

Musik IG Rock ist tot, doch die Gemeinschaft lebt

„IG Rock’s Legacy“ heißt das neue Projekt des Sulzbacher Gitarristen Florian Heitmeir. Von Manfred Zeiselmair

Die Interessengemeinschaft der Rockmusik Aichach (IG Rock) ist zwar tot, doch die Gemeinschaft lebt. Unter dem Titel „IG Rock´s Legacy“ haben sich zehn Gitarristen der heimischen Rock-Szene zusammengetan, um das „Vermächtnis der IG Rock“ musikalisch aufleben zu lassen.

Der Sulzbacher Florian Heitmeir, Lehramts-Student für Musik an der Uni Augsburg und leidenschaftlicher Punkrock-Gitarrist, hatte eine Idee: Man nehme die bekanntesten Rock-, Punk- und Metal-Gitarristen aus der IG-Rock-Szene, gebe ihnen einen sogenannten Backing-Track als Vorgabe und warte, was diese daraus machen. Dann schneide man das Ergebnis zusammen und präsentiere es in einem gemeinsamen Video auf der Internetplattform YouTube.

Was sich so einfach anhört, ist mit monatelanger harter Arbeit verbunden. Heitmeir betreibt tatsächlich seit einiger Zeit einen eigenen YouTube-Channel. Darauf hat er unter seinem Pseudonym „Florian Schweyer“ bereits drei eigene Songs veröffentlicht. Er schreibt nicht nur seine Musik und die Texte dazu selber, sondern produziert auch die künstlerisch durchaus anspruchsvollen Videos. Die Instrumente, vornehmlich die Gitarrensegmente, spielt er selbst ein.

Was hat ihn nun dazu inspiriert, ein Video mit gleichgesinnten Gitarristen aufzunehmen? „Ich wollte ein Signal setzen, dass die Musik-Szene der ehemaligen IG Rock noch am Leben ist. Und einen Anstoß geben, ähnliche gemeinsame Projekte zu starten.“

Seinem Aufruf sind zehn Gitarristen unterschiedlicher Musik-Genres gefolgt und haben dabei jeweils ihre ureigene Musikrichtung umgesetzt. „Ich habe nur die Tonart und das einfache Playback vorgegeben“, sagt Heitmeir. „Den Rest habe ich der Kreativität und der Improvisationskunst jedes Einzelnen überlassen.“ Ganze fünf Monate bastelten Heitmeir und seine IG-Rock-Freunde an dem Musik-Video. Die Aufnahmen sind zum Teil in Heitmeirs Sulzbacher Wohnung, zum Teil in seinem Augsburger Studio und in den Proberäumen im San-Depot entstanden. „Das Einspielen und Aufnehmen hat richtig Spaß gemacht. Die meiste Arbeit war das Schneiden und die letzte Überarbeitung, insbesondere das harmonische Verbinden der einzelnen Parts.“ Die zehn Gitarristen haben aus dem von Heitmeir komponierten Vorgabe-Track schließlich eine einzigartige Interpretation geschaffen, in der sowohl klassischer Rock als auch Punk-Rock-Elemente und Heavy-Metal-Sound vertreten sind.

Die Mitwirkenden bei „IG Rock´s Legacy“ sind: Florian Heitmeir (Flos Musikschule), Tom Gottschalk (Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra), Uli Mill (Gitarrenschule Aichach), Jörg Hanisch, Moritz Baierl (Opricum), Martin Stadlmaier (Unclouded Perception), Andreas Eder (AERBE, Unclouded Perception), Georg Niedermayer, Gregor Holzapfel (ManuFunkTur, Gitarrenunterricht Aichach) und Bruno Heinroth (Smokeheads, Bluenote Music School).

Hörprobe Das Musik-Video findet sich bei www.youtube.com unter „Florian Schweyer“.