Wechsel Ihre Schulzeit endet mit dem Zwischenzeugnis

Direktor des Aichacher Gymnasiums geht zeitgleich mit seinem Kollegen der Wittelsbacher Realschule in Ruhestand. Ein Nachfolger ist schon bekannt Von Carmen Jung

An den beiden größten Aichacher Schulen gibt es im Februar ein Ende – und einen Neuanfang. Gerhard Haunschild, Direktor des Deutschherren-Gymnasiums, verabschiedet sich zum Zwischenzeugnis in den Ruhestand, ebenso wie sein Kollege von der Wittelsbacher Realschule, Detlef Kraze. Nach beinahe eineinhalb Jahrzehnten bekommen beide Schulen neue Leiter. Einer davon ist schon bekannt.

Gerhard Haunschild ist der dienstältere Direktor. Er startete im September 2003 als Schulleiter des Gymnasiums. Nur drei Monate später beschloss die Bayerische Staatsregierung, das achtstufigen Gymnasium einzuführen. Ein Fan davon war Haunschild nie. Er sei immer größter Anhänger der neunjährigen Lernzeit gewesen. Dass diese nun wieder möglich ist, freut ihn. In Haunschilds Amtszeit ist das Gymnasium gewachsen – zahlenmäßig und äußerlich. Als er begann, waren es 702 Schüler und 56 Lehrer, heute sind es knapp 800 Kinder und Jugendliche und 80 Lehrer. Dazwischen kratzte man an der 1000-er Marke. Mit Erleichterung registrierte Haunschild, dass der Landkreis rasch auf veränderte Anforderungen reagierte. Die Aula wurde angebaut, ein Modulbau folgte, der Ganztagsbereich hat Platz. Alle Projekte bedeuteten immer viel Arbeit. Sie waren aber immer positiv, „weil die Räume gebraucht wurden“. Zum Zwischenzeugnis geht der Pädagoge, der ein paar Wochen später 66 Jahre alt wird, regulär in den Ruhestand – im 40. Dienstjahr. „Ich darf und ich muss“, sagt er. Denn er freue sich auf die Pension, weil er mehr Zeit habe für seine Hobbys wie Lesen und Musikhören, aber es auch Wehmut vorhanden. Er sei „immer sehr gerne Lehrer und Schulleiter“ gewesen, sagt Haunschild. Die Arbeit habe ihm viel Freude bereitet. Die Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen werde ihm fehlen. Seine Nachfolge ist geregelt, wird aber erst heute offiziell bekannt gegeben.

In der benachbarten Realschule bereitet sich der Schulleiter ebenfalls auf den Ruhestand vor. Auch Detlef Kraze hört regulär zum Zwischenzeugnis auf. Der Realschulrektor, der die „Wittelsbacher“ seit September 2004 leitet, wird im April 64 Jahre alt und blickt auf 45 Dienstjahre zurück. Er freut sich auf den Ruhestand und will in den Bereichen, die ihn interessieren, aktiv bleiben. Das ist vor allem die IT. Bis heute unterrichtet er das Wahlfach Robotik. Hier kommt ihm seine eigene Neigung entgegen. Als besonders positiv wertet Kraze im Rückblick die Einführung der erweiterten Schulleitung. Seitdem kann er auf drei zusätzliche Beratungsrektoren zurückgreifen – wertvolle Unterstützung beim wachsenden Verwaltungsaufwand. Negativer Höhepunkt war der Tornado, der die Wittelsbacher Realschule stark beschädigte. Immerhin hatte man viel Glück, weil die Katatstrophe im Mai 2015 in der Nacht zu einem Feiertag geschah und niemand in Gefahr war. Der Schule, die zu seinem Start 1000 und heute 760 Schüler hat, wünscht Kraze, „dass es gut weitergeht ohne große Katastrophen“.

Seinen Nachfolger kennt Kraze von seiner Zeit in Schrobenhausen: Als er dort Konrektor war, war Hans Friedrich Stock dort als Lehrer tätig. Krazes ausgeglichene und souveräne Art hält Stock für vorbildhaft. Der 53-jährige Nürnberger, der mit seiner Familie (Sohn, vierte, Tochter fünfte Klasse) in Ingolstadt wohnt, ist seit viereinhalb Jahren Konrektor der Realschule Geisenfeld, die fast gleich groß ist wie die Aichacher. Wegen Krankheitsfällen hat der Lehrer für BWR (Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen), Erdkunde, Sozialkunde und IT schon Erfahrung als Schulleiter gesammelt. Der Tätigkeitsbereich sei ihm zu 90 Prozent bekannt, sagt Stock. Auf Aichach freut er sich. Die Stadt mag er. Schließlich wohnt hier die von ihm sehr geschätzte Taufpatin seiner Tochter.