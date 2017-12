2017-12-09 11:00:00.0

Gemeinderat Im Brandfall wirds hier gefährlich

Baar diskutiert über die Sanierung des fast 100-jährigen Schulgebäudes. In den Brandschutz will die Gemeinde sofort investieren. Geplant ist zunächst ein provisorischer Fluchtweg. Von Stefanie Brand

Das Architekten-Duo Kurt Hartmann und Cornelia Thümmel brachte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend die Baarer Ratsmitglieder auf den neuesten Stand. In ihrer Präsentation beantworteten sie zwei Fragen zur Baarer Grundschule: Wie ist es um den Energiehaushalt der Schule und um die Brandschutzsicherheit ebendort bestellt? Hartmanns Fazit zur Energiesituation lautete: „Das Gebäude ist für sein Alter nicht schlecht, aber nicht mehr auf dem heutigen Stand.“ Das Mindeste, in das die Baarer investieren müssten, sei eine Dämmung der Geschossdecke über dem zweiten Obergeschoss, neue Fenster inklusive Sonnenschutz und eine neue Heizung.

Das Haus wurde 1920 erbaut, die Substanz ist fast 100 Jahre alt. In den Jahren 1961/62 wurde das Gebäude erweitert, umgebaut und unterkellert. Die größten Wärmeverluste entstehen an den Außenwänden, an den Fenstern und an der Decke über dem zweiten Obergeschoss. Zudem werde, so schätzt Hartmann, die Betriebserlaubnis für die Nachtspeicheröfen vermutlich langfristig auslaufen.

Mit Blick auf die Nutzung des Gebäudes als Schule hat der Architekt drei Sanierungsvarianten vorgestellt und mit einer Preisschätzung versehen. Variante 1 sieht vor, die Fenster samt Laibungen zu tauschen, einen Sonnenschutz anzubringen, die Eingangstür zu erneuern, die Kellerdecke und die Geschossfläche zum zweiten Obergeschoss zu dämmen sowie eine Pelletheizung und eine Lüftungsanlage zu installieren. Kostenschätzung: 283000 Euro. Variante 2 ergänzt die erste Variante um eine Wärmedämmfassade und neue Fußböden in den Klassenzimmern im Erdgeschoss. Als Heizung wurde hier eine Gas-Brennwert-Heizung kalkuliert. Kostenschätzung: 400000 Euro. Variante 3 setzt auf dieselben Sanierungsdetails wie Variante 2. Nur Fernwärme statt eine Gasheizung hat Hartmann in diese Kalkulation einfließen lassen. Kostenschätzung: 395000 Euro.

Zum groben Kostenrahmen lieferte Hartmann noch Informationen zu möglichen Förderprogrammen. Interessiert nahmen die Räte die Ausführungen zur Kenntnis. Diesen großen Aufgabenkomplex wollten sie im Anschluss an die Sitzung für sich durchdenken, darüber beraten und im nächsten Jahr einen Fahrplan aufstellen. Schneller musste sie hingegen reagieren, als Thümmel die Brisanz einer Nachrüstung beim Brandschutz deutlich machte: Es gebe Mängel beim ersten und einzigen Rettungsweg, der über das Treppenhaus führt. Eine Ausweichmöglichkeit gibt es (zumindest im Obergeschoss) nicht. Mithilfe von Grundrissen der Schule zeigte Thümmel, dass das nicht-abgeschlossene Treppenhaus einen Handlungsbedarf des ersten Rettungswegs auf den Plan rufe. Grundsätzlich können die Personen im Erdgeschoss über die Tür ins Freie gelangen. Auch sieht Thümmel die Möglichkeit, die Kinder aus dem Fenster ins Freie zu heben. Im Obergeschoss hingegen hätten die Kinder keine Chance einem Brand zu entkommen, wenn dieser sich beispielsweise bereits auf der Treppe ausgebreitet hätte.

„Es muss eine Sofortmaßnahme fürs obere Stockwerk geben“, forderte die Architektin und lieferte gleich eine Idee mit: Ein Gerüst, das vor den Fenstern der Klassenzimmer aufgestellt wird, bietet den Kindern – im Falle eines Brandes – die Möglichkeit, aus dem Schulhaus zu kommen. Auch eine kleine Brandmeldeanlage – vernetzte Rauchmelder im Haus – empfiehlt sie dringend. Mit diesen beiden Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden, wird gewährleistet, dass auch die Personen im Obergeschoss im Falle eines Brandes ins Freie gelangen und dass jeder umgehend von einer Rauchentwicklung erfährt. Langfristig soll das Gerüst-Provisorium aber einer anderen Lösung weichen. Entweder, es wird eine zweite Treppe an der Rückseite des Gebäudes angebracht, oder vor den Klassenzimmern wird ein Podest nebst Treppe errichtet. Eventuell wird das finale Konzept noch ein spezielles Dachfenster beinhalten.

Ganz sicher werden einige spezielle Türen nachgerüstet, die einem Feuer möglichst lange standhalten. Und noch eine Hiobsbotschaft hielt Thümmel am Ende ihres Vortrags bereit: Sie empfahl nachdrücklich, einen Elektro-Check zu initiieren. Sollte es zu einer Sanierung kommen, müsste nämlich auch die Elektronik im Haus auf den Prüfstand kommen.

Nach den Vorträgen gab es nur eine kurze Diskussion. Josef Schmidt hätte das Thema gerne im Kontext mit der gewünschten Krippe und dem Kindergarten gesehen. Martin Moser gab zu bedenken, dass mindestens 500000 Euro in ein 100 Jahre altes Haus investiert würden. Christine Winter-Bächer gab zu bedenken, dass die Investitionssumme kleiner wäre, wenn seit 1962 schrittweise und regelmäßig Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden hätten. Vertagt wurde das Thema vorerst auf das nächste Jahr.

Im Baarer Gemeinderat notiert

Einverständnis erteilt Ein Antrag eines Ehepaars, das via Vorbescheid herausfinden wollte, ob die Planung für ihr Einfamilienhaus Am Germanenring weitergehen kann, sorgte für Diskussionen. Eine ganze Litanei an Befreiungen vom Bebauungsplan ist für das geplante Objekt nötig. Dachform und Dachneigung weichen ab, das Kellergeschoss ist ein Vollgeschoss und auch Wand- und Firsthöhe sind anders als im Bebauungsplan vorgeschrieben. Trotz vier Gegenstimmen von Josef Schmidt, Florian Mertl, Johanna Ruisinger und Christine Winter-Bächer erteilte die Gemeinde dann doch das Einvernehmen. Christian Hell, Werner Wörle und Florian Beutlrock fehlten in dieser Sitzung. Einstimmig – mit einer Enthaltung von Johanna Ruisinger – wurde der Bauantrag der Jagdgenossenschaft Baar genehmigt. Sie hatten im Außenbereich eine bauliche Anlage für Jagdzwecke errichtet, die nun bleiben darf.

Hochwasserschieber in BachBaars Bürgermeister Leonhard Kandler wollte nicht lange diskutieren. Er erklärte, einen Plan beim Wasserwirtschaftsamt einzureichen, inklusive der Standortbezeichnung von insgesamt drei Hochwasserschiebern im Zeller Bach. Peter Fesenmeir vom Bauamt mahnte: Die Schieber in Eigenregie einzubauen, stelle eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Maßnahme gelte nämlich als „genehmigungspflichtiger Gewässerausbau“. Nur Josef Schmidt stimmte gegen dieses Vorhaben.

Ökologischer Ausbau Wie genau der ökologische Ausbau der Kleinen Paar auf der Agenda gelandet ist, konnte sich im Baarer Gemeinderat keiner erklären. Grundsätzlich sei ein ökologischer Ausbau möglich, hieß es seitens des Baarer Rathauschefs. Allerdings bezweifelte er die Verkaufsbereitschaft der Anlieger. Dass es keineswegs darum ging, dass Baarer ihre Grundstücke verkaufen, erklärte Florian Mertl mit Verweis auf die Sitzung vom 22. Juni. Mertl beantragte damals eine Aufstellung der Anlieger anzufertigen. Mit diesen sollte gesprochen werden, inwiefern sie sich an Renaturierungsmaßnahmen beteiligen würden. Betroffen sind Anlieger der Kleinen Paar, des Zellerbächleins und des Wiesenbachs. Anschließend sollte ein Maßnahmenplan aufgestellt und präsentiert werden. Sichtlich resigniert fragte Mertl in die Runde: „Warum beschließen wir etwas, wenn es nicht umgesetzt wird?“

Bus-Angebot zurückgefahren Die Linie 410, die bis nach Baar verlängert wurde, nutzen zwei bis drei Fahrgäste in der Woche. Die Rufbuslinie 411 verbindet die Ortsteile der Nachbargemeinden: Weiden, Hölzlarn, Heimpersdorf und Lechlingszell.

Diese Einrichtung wurde gar nicht genutzt. Im März war im Gemeinderat beschlossen worden, den Test zu wagen, der für die Landkreise und die Gemeinden Thierhaupten und Baar richtig teuer wird. Nun erklärte Kandler: Im Januar sollen diese Busverbindungen wieder eingestellt werden. (brast)