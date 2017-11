2017-11-07 07:05:00.0

Sicherheit Im Landratsamt gibt’s Alarmanlagen

Die Geiselnahme gestern in Pfaffenhofen sorgt in Aichacher Behörde für Betroffenheit.

Heute steht ein Flüchtling vor dem Aichacher Amtsgericht: Er ist angeklagt wegen massiver Bedrohung und Beleidigung von zwei Mitarbeitern der Ausländerbehörde am Landratsamt. Lautstarke Auseinandersetzungen und Beschimpfungen von Mitarbeitern kommen dort immer wieder mal vor, berichtet Wolfgang Müller, Sprecher der Kreisbehörde. Eine solche Eskalation wie die Geiselnahme im Jugendamt des Kreises Pfaffenhofen gab es im Wittelsbacher Land zum Glück aber noch nicht.

Die Befreiung einer Sachbearbeiterin durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei sei gestern natürlich Gesprächsthema unter den Kollegen im Blauen Palais gewesen, sagt Müller. So ein Vorfall in der Nachbarschaft sorge für Betroffenheit, mit der jeder anders umgehe. Er selbst nehme seit geraumer Zeit eine Veränderung wahr, spricht Müller für sich und seine Erfahrungen als Mitarbeiter einer Verwaltung. Es habe immer schon Menschen gegeben, die mit Entscheidungen nicht einverstanden gewesen seien und dagegen protestierten. Aber Gewalt sei kein Thema gewesen.

ANZEIGE

Im Landratsamt in Aichach sind bereits an einigen „neuralgischen“ Arbeitsplätzen Alarmanlagen installiert. Die sollen laut Müller ausgeweitet werden. Für die Mitarbeiter gebe es Seminare zur Sicherheit am Arbeitsplatz und auch zu den Grundlagen der Selbstverteidigung. Im Unterschied zu anderen Verwaltungsgebäuden gebe es an der Münchner Straße eigentlich keine abgeschlossenen Büros, so Müller. Fast immer würden zwei Kollegen in einem Raum arbeiten. Die Nachbarbüros seien durch Türen verbunden. (cli)