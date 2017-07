2017-07-25 17:09:31.0

Festlichkeit Im Wittelsbacher Land gehören Kirche und Wirtshaus zusammen

Das demonstrieren die Wittelsbacher Spezialitätenwirte anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens. Sie haben Fahnen und Banner.

Mit großem Prunk feierten am Montagabend die Spezialitätenwirte des Wittelsbacher Landes den Gedenktag des Diakon und Märtyrers, des heiligen Laurenzius, der der Schutzpatron der Köche ist. Dieses Jahr huldigten ihm die Wittelsbacher Spezialitätenwirte mit ihren Angehörigen mit Speis und Trank im Kühbacher Biergarten.

Höhepunkt des Abends war die Segnung und Weihe der Fahnen und Banner der Wirte des Wittelsbacher Landes durch Weihbischof Dr. Anton Losinger in der St.-Magnus-Kirche. Zu Beginn des Gottesdienstes waren die Wirte in ihren weißen Schürzen und Mützen samt Fahnen und Banner feierlich in das voll besetzte Gotteshaus eingezogen. Pfarrer Paul Mahl betonte, Kirche und Wirtshaus gehörten in Bayern zusammen. Der Kühbacher Musikverein untermalte die Feierlichkeiten.

Gekommen war viel Prominenz, unter anderem der Kühbacher Bürgermeister Hans Lotterschmid mit seinen Marktgemeinderäten, die Altlandräte Theo Körner und Christian Knauer sowie Landratstellvertreter Peter Feile.

In seiner Festpredigt ging der Weihbischof auf die Fernsehserie „dahoam is dahoam“ ein und zitierte: „Warum denn in die Ferne schweifen, wenn doch das Gute liegt so nah.“ In Bezug auf die Wirtshäuser sagte er, gerade für älteren verwitweten Menschen sei ein solcher Ort sehr wichtig. Zum 20-jährigen Bestehen der Spezialitätenwirte waren diese mit Gaben am Altar erschienen. Anschließend weihte Weihbischof Losinger die Fahnen und Standarten der Wirte am Altarraum mit Weihrauch und Weihwasser.

Nach dem Gottesdienst stellte sich beim Brauereigelände ein großer Festzug auf, allen voran die Kühbacher Musikanten, die Wirte, weiß beschürzt, und viele Kühbacher, die mitmarschierten. Dann ging es unter den Klängen des Musikvereins zum eigens errichteten Festzelt im Kühbacher Biergarten, wo ein Wittelsbacher Ochs schon am Spieß hing. Im Nu war das Zelt rappelvoll, alles drängte nach innen, denn gab es nach kurzer Zeit einen kräftigen Regenschauer.

Wie Baron Umberto von Beck-Peccoz, der Hauptsponsor der Spezialitätenwirte, sagte, schauten die Nachbarlandkreise mit Bewunderung auf das Wittelsbacher Land und sprach von einer Pionierleistung, die 20-jähriges Jubiläum feiere. Peter Feile betonte in seinem Grußwort: „Vom Landwirt zum Gastronom und direkt auf den Tisch, das ist die richtige Devise.“

Nach der gemeinsam gesungenen Bayernhymne und dem bayerischen Defiliermarsch war es dann soweit: Der aus Schorn bei Pöttmes stammende Ochse, den die Metzgerei Ottillinger aus Pöttmes zubereitete, wurde unter den Festgästen und den Kühbachern verteilt. (möd)