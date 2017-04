2017-04-26 13:33:00.0

Aichach In Aichach dreht sich das Geschäftskarussell

An der Steubstraße eröffnet das vierte Sportgeschäft der Stadt, Orthopädie-Schuhtechnik Müller zieht um. Was sich in Aichachs Geschäftswelt tut. Von Gerlinde Drexler

Das Umzugskarussell dreht sich in der Geschäftswelt der Aichacher Innenstadt. Zum einen eröffnen neue Geschäfte wie der „Heimatsport“ in einer frei gewordenen Ladeneinheit in der Steubstraße. Zum andern wechseln Inhaber ihre Geschäftsadresse. Nachdem der Orthopädie-Schuhmacher Josef Fottner Ende des Jahres in Rente ging, verkaufte er das Haus und den Laden an seinen Aichacher Konkurrenten Stefan Müller.

Viertes Sportgeschäft in Aichach

Heimatsport Ein neues Sportwarengeschäft, insgesamt sind es dann vier in Aichach, eröffnet am Freitag, 28. April. Unter dem Namen „Heimatsport“ machen sich Ralph Lechner und Corinna Gesell mit einem eigenen Laden in der Steubstraße 7, dem ehemaligen Bekleidungsgeschäft „Zartherb“, selbstständig. Die beiden Aichacher arbeiteten vorher bei Sport Burkhard am Stadtplatz. Als Konkurrenz zu ihrem früheren Arbeitgeber wollen sie sich nicht verstanden wissen. „Für Aichach ist es eine Erweiterung des Angebots“, sagt Gesell.

Nachhaltigkeit und eine entspannte Atmosphäre beim Einkaufen sind den beiden wichtig. Dazu soll auch der modern-gemütliche Einrichtungsstil, eine Mischung aus Holz und Betonoptik in dem rund 120 Quadratmeter großen Laden beitragen. Für den Vereinssport bietet „Heimatsport“ ein Sortiment an. Besonderen Wert legen Lechner und Gesell auf die Fußanalyse und Sohlenanpassung bei Lauf-, Wander- und Skischuhen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr. Termine nach Vereinbarung. Am Marktsonntag, 30. April, hat „Heimatsport“ von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Neuer Laden ist doppelt so groß

Orthopädie-Schuhtechnik Müller Seit einigen Wochen laufen die Umbaumaßnahmen im ehemaligen Laden Orthopädie Fottner. Im September 2017 plant Stefan Müller, Inhaber von Orthopädie-Schuhtechnik Müller, den Umzug seines Geschäftes von der Werlberger Straße 4 an den Danhauserplatz 1. Gegenüber dem bisher rund 80 Quadratmeter großen Laden verfüge er dann über doppelt so viel Fläche, so Müller. Statt einer wird es zwei Kabinen zum Maßnehmen geben und es ist mehr Platz, um ein erweitertes Schuhsortiment anzubieten. Moderner solle das Geschäft werden und es werde mit der neuesten Technik gearbeitet, erklärt Müller. Drei Meister und ein Geselle arbeiten in dem Geschäft. Einen Teil der Fläche, zwei insgesamt rund 50 Quadratmeter große Räume mit eigenem Eingang, will Müller untervermieten. Infos im Internet unter www.ortho-mueller.de

Schlüsseldienst im früheren Angelshop

Schlüsseldienst Mr. Ünsal Eine neue Adresse und neue Öffnungszeiten hat der Aichacher Schuh- und Schlüsseldienst „Mr. Ünsal“. Seit Mitte April ist der Laden in der Münchener Straße 20, gegenüber dem Landratsamt, in den Räumen des ehemaligen Angelshops. Das Familienunternehmen Ünsal gibt es seit zehn Jahren. Drei Jahre hatte Inhaber Cumali Ünsal sein Geschäft am Danhauserplatz in Aichach. Spezialisiert ist „Mr. Ünsal“ unter anderem auf Schuhreparatur, Schlüsseldienst, Druckerpatronenbefüllung, Näharbeiten oder den Batteriewechsel an Uhren. Geöffnet ist der 63 Quadratmeter große Laden von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr, Samstag nach Vereinbarung unter Telefon 08251/6972.

Geld überweisen geht jetzt auch beim Altstadtdöner

Altstadtdöner Einen neuen Service bietet Volkan Övet, Inhaber des Altstadtdöner am Stadtplatz, seit Kurzem an. Über den Anbieter „moneygram“ können Kunden in rund 220 Länder der Welt Geld überweisen.