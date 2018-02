2018-02-12 09:48:00.0

Bauausschuss In Aichach fallen einige Bäume

An der Bahnhofstraße wird die Allee im Zuge der Neugestaltung erneuert. An der Allee nach Oberwittelsbach sind sechs Bäume marode.

Im Aichacher Stadtgebiet werden bis Ende Februar einige Bäume gefällt – sechs davon an der Allee nach Oberwittelsbach. Darüber wurde der Bauausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung informiert. Umweltreferentin Magdalena Federlin (Grüne) sah bei dieser Nachricht bereits einen Sturm des Protests aufziehen. Im Bauausschuss herrschte aber Einigkeit, dass die Fällungen wegen der Verkehrssicherheit unumgänglich sind.

Wie Helmut Baumann berichtete, waren in der zweiten Jahreshälfte 2017 insgesamt 1480 Bäume untersucht worden, unter anderem im Park am Unterwittelsbacher Schloss, auf der Juliushöhe und an der Allee nach Oberwittelsbach. Mehrere Bäume müssen laut dem Experten gefällt werden, darunter sechs an der Allee nach Oberwittelsbach. Wie marode die Bäume sind, zeigte Helmut Baumann vom Bauamt anhand einiger Fotos. Einige andere Exemplare seien noch zu retten, zum Beispiel durch eine Kronensicherung.

Umweltreferentin Federlin blutete zwar das Herz. Angesichts des Zustands der Bäume seien die Fällungen aber unvermeidbar. Gefällt werden auch die noch stehenden Bäume an der Bahnhofstraße in Aichach zwischen Franz-Beck-Straße und Prieferstraße. Wie berichtet, wird der Bereich im Zuge des Kreisverkehrsbaus neu gestaltet. Die alten, historischen Bäume dort seien bereits weg, wurde im Ausschuss berichtet. Die noch stehenden seien maximal 40 Jahre alt und hätten dort keine Entwicklungsmöglichkeiten. Weil bei den Bauarbeiten meist so ins Wurzelwerk eingegriffen wird, dass die Bäume am Ende doch gefällt werden müssen, rieten die Planer dazu, den Bestand komplett zu entfernen. Im Herbst sollen neue Bäume gepflanzt werden. (bac)