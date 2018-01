2018-01-03 06:56:00.0

Prävention In Aichach sind Eltern Ratgeber für Eltern

Beim Projekt Elterntalk geht es vor allem um Themen wie Medien, Konsum oder Sucht. Mütter und Väter fungieren als Experten in eigener Sache. Was die Teilnehmer daran gut finden Von Gerlinde Drexler

Aichach Wie hoch soll das Taschengeld für die Kinder sein? Sollen sie überhaupt Taschengeld bekommen? Das war eines der Themen, das die Mütter beim Elterntalk in den Räumen der Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land (KJF) in Aichach aufgriffen. Elterntalk ist ein Projekt der Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern. In Aichach fnden die Gesprächsrunden mit dem Jugendamt als Partner seit 2016 statt. Margit Stegmair von der psychologischen Beratungsstelle der KJF ist als Regionalbeauftragte die Koordinatorin des Elterntalks.

Der Grundgedanke hinter dem Projekt ist, dass sich Mütter oder Väter in Gesprächsrunden mit anderen Eltern in Erziehungsfragen austauschen. Im Mittelpunkt stehen vor allem Themen rund um Medien, Konsum oder Suchtvorbeugung.

Eltern sind Experten in eigener Sache – das ist der Gedanke hinter dem Projekt. Väter und Mütter haben verschiedene Erfahrungen und Fähigkeiten, aber auch unterschiedliches Wissen und Können. Sie stehen allerdings häufig vor ähnlichen Fragen bei der Erziehung. Der Gedanke des Elterntalks: Dies im gemeinsamen Gespräch mit anderen Eltern zu erfahren, stärkt im Wahrnehmen der eigenen Situation und ermutigt Eltern, nach neuen Wegen zu suchen für ihren Erziehungsalltag.

Die Struktur und den Rahmen für diese Gesprächsrunden bieten Moderatoren. Sie haben eine Schlüsselrolle, denn an ihnen liegt es, die Zielgruppe zu erreichen. Die Moderatoren werden von den pädagogisch ausgebildeten Regionalbeauftragten, in diesem Fall Stegmair, ausgebildet. Es gebe bereits drei Ausbildungsgruppen, freut sich die Koordinatorin.

Eine, die eine solche Ausbildung bereits hat, ist eine 45-jährige Mutter aus Adelzhausen. Die Motivation für sie, sich als Ehrenamtliche in dem Projekt zu engagieren, beschreibt sie so: „Ich bekomme regelmäßig mit, dass es Eltern gibt, die Schwierigkeiten haben und das im Bekanntenkreis nicht ansprechen wollen.“ Der Elterntalk bietet hier die Möglichkeit, sich auszutauschen und Inputs zu bekommen. Eine andere Mutter stellt fest: „Es hilft mir sehr, wenn ich merke, dass andere die gleiche Meinung haben.“ Andere Meinungen zu hören, empfindet sie als inspirierend.

Eine der grundlegenden Dialog-Regeln beim Elterntalk ist es, nicht zu werten. Eine Mutter von drei Kindern schätzt es, dass „wertfrei verschiedene Standpunkte nebeneinander sein dürfen“. Etwas, das sie sich generell wünschen würde: „Mütter kritisieren sich viel zu sehr gegenseitig, statt sich zu unterstützen.“

Die Talkrunden finden dort statt, wo die Moderatorinnen sich wohlfühlen. „Das kann auch im privaten Wohnzimmer sein“, sagt die Adelzhausenerin. Als Basis dienen den Moderatorinnen Kartensets zu verschiedenen Themenbereichen wie Handy, Computer- und Konsolenspiele oder Konsum. Die Bildkarten behandeln jeweils einen Themenaspekt, der Schwerpunkt beim Elterntalk ist.

Die Gesprächsrunden finden längst nicht mehr nur im privaten Rahmen statt. Auch an Schulen und Kindergärten stellte Stegmair den Elterntalk bereits vor. Eine 38-jährige Marokkanerin, die in einem Asylkreis tätig ist, hält ihn dort ab. Um eine vertraute Atmosphäre zu schaffen, „talkt“ sie mit den Teilnehmern auf arabisch.

Dabei geht es neben Kindererziehung oder Schule auch um Themen wie die deutsche Kultur und Sprache, um rechtliche Aspekte oder das für die Asylsuchenden fremde Wertesystem. Demnächst plant die 38-Jährige eine Talkrunde zusammen mit einem Vertreter vom Amt, der Fachfragen beantworten kann. „Die Eltern haben einen Riesenbedarf“, ist die Erfahrung der 38-Jährigen. Unterstützung, wie der Elterntalk sie heute bietet, hätte sie sich gewünscht, als sie vor 15 Jahren mit ihren Kindern nach Deutschland kam. „Ich war eine verlorene Mutter“, fasst sie ihr Gefühl von damals zusammen.