2017-07-03 18:00:00.0

Polizeibericht In Dasing teuer gespeist und nicht gezahlt

Vierköpfige Gruppe prellt asiatisches Restaurant. Der etwa 25-jährige Mann täuscht vor, im Auto Geld zu holen und fährt dann davon. Zeuge erkennt einen Teil des Kennzeichens.

Eine vierköpfige Gruppe ließ sich am Sonntagabend gegen 20 Uhr in einem asiatischen Restaurant in der Messerschmittstraße in Dasing verköstigen. Doch die Rechnung von über 100 Euro bezahlten die Gäste nach Polizeiangaben nicht.

Die drei Frauen, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt, verließen mit einem Baby nach dem Essen das Lokal. Der etwa 25-jährige Mann versicherte dem Wirt, kurz Geld aus dem Auto zu holen. Stattdessen stiegen alle vier in den weißen Kleinbus und fuhren davon. Ein Zeuge erkannte ein polnisches Kennzeichen mit den Buchstaben CV. Die Polizei Friedberg bittet unter Telefon 0821/3231710 um Hinweise. (AN)