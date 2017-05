2017-05-08 20:10:00.0

Polizei In Krankenhausstraße grauer Audi zerkratzt

Ein Geschädigte findet seinen Wagen auf dem Parkplatz stark zerkratzt vor. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag, 7. Mai, zwischen 16 und 17 Uhr einen grauen Audi A3 und richtete einen Schaden von etwa 5000 Euro an. Das Fahrzeug war auf dem Krankenhausparkplatz geparkt. Der Halter stellte nach seiner Rückkehr fest, dass der Lack rundum verkratzt war. Hinweise bitte an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11. (pm)