2017-01-20 11:15:00.0

Musik In der Welt der Musicals ist Angelika Erlacher zu Hause

Angelika Erlacher aus Steindorf ist als Musical-Darstellerin unterwegs. In Wien studierte sie Schauspiel und Gesang. Was sie mit Dschinghis Khan verbindet. Von Heike Scherer

Angelika Erlacher fühlt sich in Steindorf im Landkreis Aichach-Friedberg sehr wohl. Erst seit Juni vergangenen Jahres wohnt sie in der kleinen Gemeinde und mag es, im Landgasthof Huber in Steinach bayerische Spezialitäten zu essen. Doch die 33-Jährige genießt es auch, international als Darstellerin auf den großen Bühnen zu stehen.

Die gebürtige Kufsteinerin lernte die Musik schon in frühester Kindheit kennen. Vater und Mutter sangen in Chören mit, die Mutter war Solistin Mezzo/Alt. Deshalb besuchte sie schon von klein auf viele Konzerte. Musicals lernte sie durch ihre zwölf Jahre ältere Schwester kennen, die oft nach Wien fuhr und ihr Kassetten mitbrachte. „Cats“, „Elisabeth“ und „Freudiana“ waren die ersten Musicals, die sie sich anhörte und die Rollen mitsang. Auch Filme von bekannten Musicals wie „Jesus Christ Superstar“ und „A Chorus Line“ sah sie sich an. Sehr früh reifte in ihr der Wunsch, die Musik zum späteren Beruf zu machen.

Prüfungen besteht sie „Ausgezeichnet“

Mit Flötenunterricht fing Erlacher im Alter von vier Jahren an und übte eifrig, die Noten nachzuspielen, die ihr der Vater aufschrieb. Sie trat einem Kinder- und Jugendorchester bei und als sie acht Jahre alt war, beschloss sie, auch das Klavierspiel zu lernen. Die 33-Jährige wurde beim Landeskonservatorium Innsbruck aufgenommen, eine Voraussetzung, um später dort das Musikgymnasium besuchen zu können. Im Alter von acht Jahren begann sie, Balletttanz an der Tiroler Ballettschule zu erlernen und setzte Tanz und Schauspiel am Bewegungszentrum Innsbruck fort.

Im Jahr 2003 legte sie die Matura – wie das Abitur in Österreich heißt – ab und nahm an der Aufnahmeprüfung für das Vienna Konservatorium teil. Sie musste vortanzen, vorsingen, aber auch einen Monolog sprechen. Außerdem waren ärztliche Atteste über ihre absolute körperliche Gesundheit und Fitness nötig. Vier Jahre dauerte das Studium an dem privaten Konservatorium. Erlacher lernte verschiedene Tanzstile, Einzelgesang, Einzelschauspiel und Improvisation. „Neue Texte schrieb ich ab und prägte sie mir auf diese Weise schnell ein. Auch über die Emotionen konnte ich mir vieles gut merken“, sagt die junge Frau. Musikdramatik, also wie man ein Stück auf die Bühne bringt, war für sie ein sehr wichtiges Fach. Mit der höchstmöglichen Note „Ausgezeichnet“ legte sie ihre Prüfung ab. „Um eine Anstellung zu erhalten, muss man sich bei Theatern bewerben, eingeladen werden und zu Auditions mit mehreren Runden fahren“, erzählt sie. Fahrt und Übernachtung müsse jeder aus eigener Tasche bezahlen. Das erste Engagement war für Erlacher der Auftritt als Solistin in Shows auf dem Kreuzfahrtschiff Aida, mit dem sie sechs Monate lang durchs Mittelmeer, die Karibik und Mittelamerika fuhr. Eine sehr gute Vorbereitung dafür waren Auftritte als Tänzerin während ihres Studiums für das Blaumondtheater und das Raimundtheater in Wien oder im Eventhotel Scalaria am Wolfgangsee.

Weltweite Auftritte stehen bevor

In Wien begann Angelika Erlacher bereits mit Bandprojekten. Sie sang in der Gruppe Aschenputtel deutschen Pop-Rock, auch mit einem Jazz-Trio trat sie auf. Es folgte ein Engagement als Duo-Partnerin für Pop und Jazz in einem Hotel in Tunesien, wofür sie nach einem Casting den Zuschlag erhielt. Besonders in Erinnerung blieb ihr die Hauptrolle der Veronika im Nürnberger Weihnachtsmusical „Christa“ von Andreas Rüsing. Es folgten Rollen in der Schweiz in den Musicals „Chicago“, „Flashdance“ in deutscher Erstaufführung und „Saturday Night Fever“. Engagements in der „Csárdásfürstin“ am Stadttheater Augsburg und in „Spamalot“ in Ingolstadt führten sie 2016 wieder nach Bayern.

Im Juni entschloss sie sich, mit ihrem Mann nach Steindorf in eine Wohnung zu ziehen. Sie startete ein neues Projekt mit Yan Duyvendak, das sie mitkreierte: „Sound of Music.“ Es ist ein zeitkritisches Stück, in dem sie als Solosängerin und Tänzerin auftritt. Nach der Premiere in Genf folgten weitere Auftritte in Städten Frankreichs, Italiens und der Schweiz und es geht noch weiter. Außerdem trat sie durch Vermittlung des befreundeten Kollegen Claus Kupreit alias Prince Igei Khan der Gruppe Dschinghis Khan mit den zwei Originalsängerinnen Edina Popp und Henriette Strobl bei, die 1979 beim Grand Prix Deutschland mit dem gleichnamigen Titel „Dschinghis Khan“ erfolgreich vertraten. Die Reise nach Moskau und St. Petersburg liegt noch nicht lange zurück und es stehen weltweite Auftritte bevor.

Produzent Intercool Recording lieferte die Instrumentalmusik zu Angelika Erlachers erstem selbst geschriebenem Lied „Frei“, das in Kürze auf dem Musikportal iTunes erscheinen wird. Es sollen gerne noch weitere Lieder folgen, verrät sie. In ihrer Freizeit arbeitet Erlacher als Zumba-Instructor aushilfsweise bei Fitnessstudios oder Vereinen. Da sie sehr flexibel sein und kurzfristig auf Einladungen reagieren müsse, wäre eine ständige Anstellung nicht möglich. „Ich muss lange vorausplanen und Geld für Ausgaben zurücklegen. Auch wenn ich nicht gleich wieder ein Anschluss-Engagement habe, verliere ich nicht das Vertrauen, bald wieder ein neues zu bekommen“, sagt sie.