2017-01-11 15:15:00.0

Neujahrsempfang Inchenhofener Bürgermeister: Mehr Respekt für das Ehrenamt

Inchenhofens Bürgermeister Karl Metzger blickt beim Neujahrsempfang auf Projekte wie Kläranlage und Feuerwehrhaus voraus. Ehrung für aktive Bürger. Von Claudia Mokosch

Mit den Gedanken aus dem Gedicht „De guate, alte Zeit“ von Turmschreiber Josef Steidle eröffnete Inchenhofens Bürgermeister Karl Metzger den Neujahrsempfang im Rathaus. Dazu waren die stellvertretenden Bürgermeister, Dekan Stefan Gast, Vereinsvorsitzende, Mitglieder kommunaler und kirchlicher Gremien und Institutionen sowie ehrenamtlich Tätige, die ausgezeichnet wurden, eingeladen.

Was die ärztliche Versorgung, Mobilität oder das ausreichende Essen angeht, wird in den Versen schnell klar: Die gute alte Zeit „is nia gwen, de hama heit“. Metzger beklagte jedoch ein kälter werdendes gesellschaftliches Klima. Das sei in vielen Bereichen zu spüren, wenn man lokale und weltweite Medien verfolge, so der Bürgermeister.

Er schlug den Bogen zum ehrenamtlichen Engagement. Tätigkeiten als Vorsitzender oder aktives Mitglied werde in den Kommunen oft erst gewürdigt, wenn Posten nicht mehr besetzt oder Projekte nicht mehr durchgeführt werden können. Vieles, was oft als selbstverständlich erachtet werde, sei es ganz und gar nicht. Metzger zeigte sich dankbar, dass Inchenhofen ein sehr aktives Vereinsleben und viele Bürger hat, die bereitwillig ein Ehrenamt übernehmen.

2017 wird ein Jahr der Planung und Ausschreibung

Auch dafür sollte der Neujahrsempfang ein Dankeschön sein. Beim anschließenden geselligen Beisammensein gab es ein Buffet, das die Frauenbund-Vorsitzende Juliane Rieblinger und ihr Team vorbereitet hatten. Die Bläsergruppe des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen unter der Leitung von Peter Sedlmeyr übernahm die musikalische Gestaltung.

2017 wird ein Jahr der Planung und Ausschreibung in Inchenhofen. Momentan laufen die Verhandlungen mit den Ingenieurbüros zum Neubau der Kläranlage zusammen mit dem Markt Kühbach. Gebaut wird in den nächsten zwei bis drei Jahren. Mit dem Millionenprojekt kommen auch Kosten auf die Bürger zu.

Ebenfalls in die Planungsphase und in die Grundstücksverhandlungen geht der im vergangenen Jahr stark diskutierte Bau des Feuerwehrhauses in Inchenhofen. Beim neuen Brandschutzkonzept für die Grundschule laufen die Anträge für die Bezuschussung; möglichst noch im Sommer soll der Umbau beginnen. Dabei werden zusätzlich die Dachisolierung erneuert und eine Auffahrtsrampe als barrierefreier Zugang geschaffen.

Mehrere Ehrungen

Rohrnetzberechnungen haben ergeben, dass das Pumpenhaus vor das Gewerbegebiet verlegt werden muss. Außerdem müssen einzelne Zuführungsleitungen der Magnusgruppe vergrößert werden, um eine ausreichende Versorgung mit Brauch- und Löschwasser zu gewährleisten.

Angefangene Projekte wie die Erschließung des neuen Baugebietes nördlich des Bannholzes und der nur zögerlich voranschreitende Breitbandausbau sollen zum Abschluss gebracht werden. Darüber hinaus steht ein Neuausbau der Ortsverbindung zwischen Unterbachern und Ingstetten an. Nach dem kurzen offiziellen Teil folgte ein gemütliches Beisammensein.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehrere Personen geehrt: Johannes Grünwald vom Schützenbund Hubertus Sainbach und Tobias Müller von der SG Jägerblut Inchenhofen erhielten die bronzene Ehrennadel für ihre zehnjährige aktive Tätigkeit im Vorstand. Andreas Schilcher, der bereits 2015 bei den Stockschützen deutscher U-23-Meister geworden war und 2016 den Titel verteidigte, erhielt die Ehrennadel in Silber.

Claudia Mokosch bekam als eine der anwesenden Malerinnen für die Gestaltung der Adventsfenster des Inchenhofener Rathauses einen Blumenstrauß. Angelika Echerer und Irene Rung ließen sich entschuldigen.