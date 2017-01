2017-01-19 17:44:00.0

Gesundheit Influenza: Kliniken an der Paar verschieben Operationen

Wegen der aktuellen Grippewelle steigen Patientenzahlen in den Krankenhäusern. Operationen, die nicht so dringend sind, müssen warten.

Die Influenza-Welle („Wintergrippe“) rollt weiter durch den Landkreis. Wie berichtet, meldete das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche eine deutlich erhöhte Zahl von Influenzaerkrankungen in den ersten beiden Wochen des Jahres. Bei den Kliniken an der Paar steigen dadurch die Patientenzahlen. Insgesamt 66 Influenzaerkrankungen wurden in beiden Häusern bislang bestätigt.

Um die Ausbreitung des Influenzavirus’ einzudämmen, wurden in den Krankenhäusern in Aichach und in Friedberg einer Pressemitteilung zufolge mehrere Vorsorgemaßnahmen getroffen. Angehörige der Patienten werden gebeten, Krankenbesuche nach Möglichkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Das diene dem Eigenschutz und dem Schutz der Patienten, die möglicherweise abwehrgeschwächt sind und sich anstecken könnten. Mitarbeiter der Kliniken sind angehalten, auf Händeschütteln zu verzichten.

Seit Jahresbeginn 35 Grippe-Patienten in Aichach

In beiden Krankenhäusern werden zum jetzigen Zeitpunkt Influenza-Patienten stationär behandelt. Seit Jahresbeginn wurden bis Anfang dieser Woche im Krankenhaus Aichach 35 Patienten positiv getestet, im Krankenhaus Friedberg sind es 31. Darüber hinaus wurden in beiden Kliniken zahlreiche Verdachtsfälle aufgenommen. Um für die Influenza-Patienten genug freie Betten zur Verfügung zu haben, werden geplante Eingriffe, die nicht dringlich sind, derzeit verschoben.

Die Hygienefachkraft der Kliniken, Andrea Krug, betont der Pressemitteilung zufolge, dass die Kliniken alles dafür täten, um Patienten und Mitarbeiter „wirksam vor einer Infektion zu schützen“.

Influenzaviren werden durch Tröpfchen übertragen, die insbesondere beim Husten oder Niesen entstehen. Weiterhin ist eine Übertragung durch Kontakt der Hände zu kontaminierten Oberflächen und anschließendem Hand-Mund- oder Hand-Nasen-Kontakt möglich.

Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Aufnahme des Krankheitserregers bis zu den ersten Symptomen, beträgt wenige Tage. Erkrankte Patienten sind ab dem Auftreten erster Symptome für circa eine Woche ansteckungsfähig. Die Erkrankung zeigt sich mit plötzlich auftretenden starken Symptomen wie Gliederschmerzen, hohem Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Die Erkrankungsdauer liegt bei etwa acht Tagen. (AN)