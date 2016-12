2016-12-23 09:31:00.0

Petersdorf Infoabend: Haupt- oder nebenamtlicher Bürgermeister für Petersdorf?

Zum Infoabend der Gemeinde kommen etwa 70 Menschen. Doch Einigkeit, ob der neue Rathauschef ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten soll, gibt es nicht. Von Stefanie Brand

Petersdorf Seit der Rücktrittserklärung von Petersdorfs Bürgermeister Richard Brandner herrscht Ungewissheit in der Gemeinde: Wer soll künftig die Geschicke des 1700-Einwohner-Ortes leiten? Und wie? Hauptamtlich oder nebenamtlich? Über letztere Frage muss der Gemeinderat entscheiden. Um ein Stimmungsbild der Bürger zu bekommen, gab es am Mittwochabend einen Informationsabend. Dabei wurde auch das Wahlprozedere vorgestellt (siehe Infokasten).

Bürgermeister Richard Brandner, der seinen Rücktritt zum 30. April, angekündigt hat, konnte etwa 70 Petersdorfer im SSV-Sportheim begrüßen. Walter Krenz und Andreas Grägel von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling beantworteten Fragen. In einem Punkt waren sich die Bürger einig: Man muss die richtige Person für den Posten finden. Ob diese dann ehrenamtlich tätig wird oder hauptberuflich Bürgermeister sein wird, darüber gingen die Meinungen mächtig auseinander.

„Man kann nicht zwei Herren dienen“, erklärte ein Bürger. Deutlich plädierte er für einen hauptamtlichen Bürgermeister. „Die Besoldungsstufe A13 treibt keine Gemeinde in den Ruin“, kommentierte er die Kosten. In der Praxis geht es allerdings nicht nur um das, was die Gemeinde für einen hauptamtlichen Bürgermeister berappen muss, sondern auch um die Überlegungen möglicher Kandidaten. Wer beruflich Verantwortung trägt, in einer Führungsposition arbeitet und repräsentative Aufgaben übernimmt, habe – nach einer sechsjährigen Amtsperiode als Bürgermeister – in der freien Wirtschaft keine Chance mehr auf eben diesen Posten. Dadurch schränke sich auch der Kreis der möglichen Kandidaten ein.

Einige Bürger stellten die Entscheidung zur Rechtsstellung des Bürgermeisters in einen größeren Zusammenhang. Ein Bürger wünschte sich eine Erklärung dafür, wie es sein könne, dass ein Bürgermeister früher 20 bis 30 Jahre im Amt war und jetzt immer mehr Aufgaben zu bewältigen habe. „Wir sollten überlegen, was man besser machen kann“, forderte er. Daraufhin folgten Rückfragen, was ein Bürgermeister einer 1700-Seelen-Gemeinde überhaupt delegieren könne und, wie viel Unterstützung er von Seiten der VG bekommt. Schließlich zahle die Gemeinde ja auch für die Leistungen der VG.

„Die Verwaltung gibt tendenziell eher Arbeit ab“, meinte ein Petersdorfer Bürger, und legte wenig später n nach: „Man müsste oben anfangen und nicht beim Ehrenamt. Die Entscheidung für einen hauptamtlichen Bürgermeister wird das Hauptproblem nicht lösen.“

VG-Chef Krenz stellte dar, welche Herausforderungen die Verwaltung zu stemmen habe. Diese übernehme nicht nur grundlegende Serviceaufgaben für die Bürger, sondern unterstütze die Gemeinde aktiv, unter anderem durch fertige Gemeinderats-Beschlussvorlagen. Diese jedoch können, wie Brandner aus der Praxis berichtete, natürlich nicht einfach nur vorgelesen werden. Sie müssten auch im Vorfeld gelesen und durchdacht werden.

Das fresse ebenso Zeit wie die klassischen Bürgermeisteraufgaben wie etwa das Wahrnehmen von Terminen, jegliche Angelegenheiten rund ums Thema Grunderwerb und das, was Brandner unter dem Punkt „Bürgernähe“ zusammenfasste. Darunter fallen unter anderem kurze Handy-Nachrichten, die ihm so manchen Sonntag raubten, weil er das angesprochene Problem direkt lösen wolle.

Dies sei aber letztlich seinem eigenen Charakter geschuldet, räumte Brandner ein. Er schließe nicht die Tür, wenn es Probleme gibt, sondern sei angetreten, um ein „Bürgermeister für alle“ zu sein. Doch diese große Aufgabe habe er „brutal unterschätzt“, sagte er, obwohl er vorher schon Zweiter Bürgermeister war. Auch dieser Faktor könne ein Entscheidungskriterium für die Petersdorfer sein: Ein Ehrenamtlicher wird eher immer ansprechbar sein, als ein Hauptamtlicher hat (abgesehen von Abendveranstaltungen) durchaus auch einen Feierabend.

Für Brandners Vorgänger Johann Settele war klar: „Es geht nicht mehr ohne einen hauptamtlichen Bürgermeister.“ Er selbst sei täglich in der VG gewesen und „gut zurechtgekommen“, obgleich er versucht habe, die Bürokratie möglichst klein zu halten. Er plädierte dafür, auch an den Bürgermeister als Person zu denken, und daran, dass dieser auch Freizeit brauche. Die Faktoren Freizeit und Familie seien keinesfalls zu unterschätzen, wurde aus der Bürgerschaft ergänzt.

Auch ein paar Optionen, den engen Terminplan bis zur geplanten Neuwahl am 2. April etwas zu entzerren, wurden angemerkt. Die Anfrage an Richard Brandner, ob er nicht kommissarisch bis Ende 2017 oder gar noch die nächsten dreieinhalb Jahre als Bürgermeister tätig sein könnte, quittierten die Bürger positiv und auch dem noch amtierenden Rathaus-Chef schmeichelte die Idee, obgleich sie natürlich nicht in die Realität umgesetzt werden kann. Vielmehr erklärte VG-Chef Krenz mit Verweis auf die gültige Gesetzgebung: „Wir haben die Wahl so weit wie möglich hinausgezögert.“

Auf Nachfrage eines Bürgers erklärte Zweiter Bürgermeister Stephan End, dass aus dem Gemeinderat keiner auf den Chefsessel strebt. Dies habe aber weniger mit dem Amt zu tun, als vielmehr mit der beruflichen Situation der meisten. Es habe bereits Gespräche mit potenziellen Kandidaten gegeben, erklärt End. Näheres wollte er noch nicht sagen. End selbst fragte nach, ob eine Lösung wie in Obergriesbach denkbar wäre: Bürgermeister Josef Schwegler ist ehrenamtlicher Bürgermeister und Bauhofmitarbeiter in Personalunion. Denkbar wäre das für die Petersdorfer allemal, wurde deutlich.

Und so kristallisierte sich zum Ende des Abends heraus: Man hadert mit der Idee, einen hauptamtlichen Bürgermeister für einen derart kleinen Ort zu wählen. Zudem wünsche man sich einen Bürgermeister aus dem Ort.

Was die Gemeinderäte aus diesem Stimmungsbild machen werden, wird sich am Dienstag, 27. Dezember, zeigen. Dann nämlich fällt um 19.30 Uhr – in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung – die Entscheidung über die Rechtsstellung des künftigen Petersdorfer Bürgermeisters.