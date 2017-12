2017-12-08 13:32:00.0

Gemeinderat Internetausbau in Pöttmes geht allmählich voran

Echsheim, Reicherstein, Wiesenbach, Osterzhausen und Ebenried hängen bereits am Glasfasernetz. Pöttmes und Handzell müssen noch länger warten. Von Nicole Simüller

Der Internetausbau im Markt Pöttmes geht voran – wenn auch langsamer als erhofft. Bis Ende 2018 muss er laut Vertrag abgeschlossen sein. Den Auftrag dafür hatte die Betreiberfirma DSL mobil aus Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) erhalten. Ihr Chef, Matthias Korber, berichtete im Pöttmeser Marktgemeinderat vom aktuellen Stand.

Demnach sind die Ortsteile Echsheim, Reicherstein, Wiesenbach sowie Osterzhausen und Ebenried inzwischen ans Glasfasernetz angeschlossen. Eigentlich sollte dieser Schritt im April erfolgen. Doch der Plan, die Leitung durch die Staatsstraße 2045 von Kühnhausen nach Pöttmes zu legen, zerschlug sich aufgrund des vorgesehenen Ausbaus der Straße und der damit möglicherweise verbundenen Neutrassierung. Korber sagte: „Wir haben die Planungen komplett in die Tonne geworfen.“ Ohne diese unvorhergesehene Änderung hätte seine Firma zwei Monate aufholen können, merkte er an. Nun verlaufe die Leitung auf einer anderthalb Kilometer längeren Strecke von Echsheim über Weidorf und Walda (Ehekirchen, Kreis Neuburg-Schrobenhausen) und Schorn in den Kernort Pöttmes.

Derzeit fehle in Schorn sowie an zwei Standorten im Osten von Pöttmes noch der Stromanschluss. Es sei fraglich, wann ein Mitarbeiter des stark ausgelasteten Stromversorgers Zeit habe um vorbeizukommen, so Korber. Im Raum Grimolzhausen, Au, Pertenau, Eiselsried, Gewerbegebiet Pöttmes, Gundelsdorf, Schnellmannskreuth und Kühnhausen seien die Bauarbeiten erledigt. In der nächsten Woche erfolge die Freischaltung der höheren Bandbreiten, sagte Korber am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Im April hatte es noch geheißen, dass der Bereich Pöttmes Mitte und der Ortsteil Handzell voraussichtlich bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein sollen. Nun wird es doch bis weit ins nächste Jahr dauern. Auf einen genauen Zeitpunkt will Korber sich dabei nicht festlegen. „Im Lauf des Jahres“ werde es so weit sein, sagte er am Donnerstag. Danach komme der Ausbau beispielsweise in Wagesenberg, Immendorf, Mandlach und Stuben an die Reihe.

„Zeitlich ist es so, dass wir nach wie vor etwas hinterher sind“, räumte Korber im Gemeinderat ein. Das hänge vor allem mit der mangelnden Verfügbarkeit von Tiefbaufirmen zusammen. Korber: „Die Situation im Tiefbaumarkt ist unverändert erschreckend.“

Der Ausbau in Bayern wird durch den Freistaat mit zwei Milliarden Euro gefördert. Damit wird er für Gemeinden wie Pöttmes auch in entlegeneren und für Firmen unrentablen Gebieten finanzierbar. Das Ausbauprogramm erhöht jedoch den Zeitdruck: Alle beteiligten Gemeinden müssen bis Ende des nächsten Jahres fertig sein, damit das Fördergeld ausbezahlt wird. Dementsprechend voll sind derzeit die Auftragsbücher bei den Tiefbaufirmen.

Ab nächster Woche können Kunden, die im Postleitzahlbereich Pöttmes wohnen, nach Angaben von Unternehmenschef Korber Sondertarife bei der Firma DSL mobil buchen. So zahlen Kunden beispielsweise für 50 Megabit pro Sekunde rund 43 statt 50 Euro. 100 Megabit pro Sekunde gibt es für rund 50 Euro.