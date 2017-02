2017-02-01 08:59:00.0

Prozess Ist Angeklagter Opfer oder Schläger?

21-Jähriger wird auf dem Kühbacher Brauereifest verletzt – und ist nun angeklagt. Wie es wirklich war, kann auch eine umfangreiche Zeugenbefragung nicht klären

Aichach Die blutenden Wunden eines 21-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis sind mehreren Gästen des Kühbacher Brauereifestes aufgefallen. Wie er sie sich zugezogen hat, konnte gestern das Amtsgericht in Aichach nicht klären. Dort saß der 21-Jährige auf der Anklagebank. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Er soll einem anderen Besucher mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ob sich die Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung bestätigt, konnte die umfangreiche Zeugenbefragung nicht klären. In zwei Wochen werden weitere Zeugen gehört.

Wie schwierig sich die Suche nach der Wahrheit gestaltete, brachte ein Aichacher Polizist auf den Punkt: „Viele Zeugen sahen die Auseinandersetzung. Keiner hatte aber gesehen, wer wo und wie zugeschlagen hatte.“ Auch vor Gericht erzählten die 17 Zeugen stets von einer Rangelei, bei der jedoch die wenigsten Details mitbekommen hatten.

Der Angeklagte kann sich laut seiner Aussage nur noch daran erinnern, dass er bewusstlos war und am Boden lag. Von rechts und links sei auf ihn eingetreten worden. Er habe versucht, sein Gesicht mit den Händen zu schützen. Der 21-Jährige war sich „zu 100 Prozent sicher“, dass er nicht, wie ihm die Anklage vorwarf, einem 22-jährigen Ingolstädter mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Er war 2015 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Woche Jugendarrest verurteilt worden und „das war mir eine große Lehre“.

Eine Rangelei, bei der der Angeklagte in irgendeiner Weise beteiligt war, hatte es auf dem Brauereifest im Mai aber offenbar gegeben. Der Ingolstädter nannte als Grund dafür eine beleidigende Äußerung des Angeklagten gegenüber einer Freundin von ihm. Als er ihm sagte, dass er sich zusammenreißen solle, habe ihn der 21-Jährige mit der Faust geschlagen, sagte er aus. Wie der Angeklagte zu seinen Verletzungen kam, wusste der Ingolstädter nicht. Er berichtete, dass verschiedene Geschichten kursierten, von wem der 21-Jährige geschlagen worden sein soll. Sicher war sich der Zeuge nur, dass es keiner seiner Kumpels war. Sein Cousin hatte laut eigener Erzählung bemerkt, dass sich zwischen dem Angeklagten und seinem Cousin eine Rangelei zu entwickeln begann. „Die beiden hatten sich gepackt und es stand meiner Meinung nach kurz vor einer Eskalation.“ Deshalb bugsierte er seinen Verwandten weg.

Ein Zeuge aus Aichach hatte aus den Augenwinkeln gesehen, wie der Angeklagte die Hand hob und zuschlagen wollte. Er habe ihn weggeschubst, bevor er zuschlagen konnte, sagte er vor Gericht. Eine 22-jährige Friedbergerin erklärte, dass sie Geschrei gehört habe. In der Mitte einer Menschentraube sei der blutende Angeklagte gestanden. Die Friedbergerin brachte ihn zu den Sanitätern: „Er hat erzählt, dass er zusammengeschlagen worden sei.“ Die Sanitäter erinnerten sich daran, dass er deswegen ziemlich aufgewühlt war. Der 21-Jährige klagte über massive Kopfschmerzen, hatte eine Beule am Kopf und Verletzungen am Knie. Verteidiger Manfred Platz stellte während der umfangreichen Zeugenvernehmung fest: „Das Opfer sitzt auf der Anklagebank und es interessiert niemanden, wer ihn verletzt hat. Das entsetzt mich unwahrscheinlich.“ (drx)