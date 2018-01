2018-01-22 05:29:00.0

Pläne JVA Aichach: Nach dem Bau ist vor dem Bau

Drei Jahre später als geplant ist das neue Versorgungszentrum im Aichacher Gefängnis fertig. Pläne fürs nächste Projekt gibt es schon Von Carmen Jung

Von Carmen Jung

Aichach Was hinter den Aichacher Gefängnismauern vor sich geht, ist von draußen nicht zu erkennen. Nichts zu sehen also davon, dass sich dort ein technischer Quantensprung vollzieht. Im neu gebauten Versorgungszentrum startet nächste Woche der Probebetrieb – zunächst in der Wäscherei, es folgen Bäckerei und Großküche. Modernste Maschinen erleichtern dann in der Justizvollzugsanstalt (JVA) den Arbeitsalltag von Bediensteten und Gefangenen. Die neue Einrichtung ist überfällig.

ANZEIGE

Die fast 110 Jahre alte, denkmalgeschützte Anstalt hatte seit Jahrzehnten technischen Nachholbedarf. Die Gefängnisküche zum Beispiel wurde zuletzt in den 70er-Jahren saniert und ist ausgelegt auf 300 Häftlinge. Die JVA hat heute aber 590 Haftplätze, aktuell sitzen gut 500 Menschen ein. Auch die Bediensteten wollen versorgt sein. Irgendwie bekommt man es immer hin. Das wundert Anstaltsleiter Konrad Meier selbst. Die Leistung hält er für bewundernswert.

Eigentlich sollte alles seit drei Jahren laufen. Der fast schon berühmte spanische Fliesenpfusch hat das Projekt indes verzögert und verteuert. Wie berichtet, hatten über 4000 Quadratmeter mangelhaft verlegte Fliesen abgeschlagen werden müssen. Was die Mehrkosten in Höhe von einer dreiviertel Million Euro anbelangt, läuft ein Rechtsstreit. Meier blickt nun lieber nach vorne auf die kommende Herausforderung. „Es ist echtes Neuland“, sagt er. Denn natürlich muss trotzdem Brot gebacken, Essen gekocht und Wäsche gewaschen werden.

Zunächst müssen die Hersteller die JVA-Mitarbeiter in die neuen Geräte einweisen. Die neue Wäscherei kann pro Tag zweieinhalb statt bislang einer Tonne Schmutzwäsche bewältigen. Das ist auch nötig. Denn die neue Anstalt in Gablingen ist inzwischen voll belegt und will längst schon ihre Wäsche nach Aichach liefern. Dort war die Anstalt bislang selbst ihr größter Kunde. Ein Drittel der Kapazität beanspruchten Privatkunden. Hoteliers und Gastronomen im Aichacher Land geben gerne ihre Wäsche ab, um sie Tage später sauber und gebügelt wieder abholen zu können. In welchem Ausmaß das in Zukunft möglich sein wird, lässt Meier vorerst offen: „Wir sind froh, wenn wir das leisten können, was wir leisten müssen. Alles andere ist Kür.“

Die Kür wird in Aichach von der Bevölkerung geschätzt. Dazu zählen zum Beispiel auch Brot und Kuchen aus der JVA-Bäckerei. Beides gibt’s im Verkaufsladen diesseits der Gefängnismauern, neben den Erzeugnissen der Gärtnerei. Auch die Bäckerei, längst ebenfalls an ihrer „absoluten Grenze“ (Meier) angelangt, kann ihre Produktion ausdehnen – auf bis zu 100 Tonnen pro Jahr pro Jahr. Damit werden auch die Häftlinge in Gablingen satt. Und die JVA-Küche schafft bald 800 Essen.

Wenn sich der Betrieb eingespielt hat, wird es irgendwann eine Einweihung geben. Das ist Sache des Innenministeriums, sagt Ulrich Blickle, Leiter des Staatlichen Bauamts in Augsburg. Es ist im Auftrag des Freistaats für das 21-Millionen-Euro-Projekt zuständig.

Im Bauamt liegt derweil schon der Entwurf für die nächste Baumaßnahme hinter Aichacher Gefängnismauern in der Schublade. Weil Küche, Bäckerei und Wäscherei ausziehen, wird Platz im bisherigen Wirtschaftsgebäude. Es soll zur Zugangsabteilung werden. Das bedeutet, dass dort neue Häftlinge „an die Bedingungen im Justizvollzug“ herangeführt werden, wie sich Meier ausdrückt. Das gibt es zwar heute auch schon. Doch ohne Trennung von den übrigen Insassen mit all den möglichen Einflüssen. Aus Sicht der Leitung ist das nicht optimal. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass die nötigen Fachdienste wie psychologischer oder Sozialdienst nicht in der Nähe sind.

All das hätte gut Platz auf den 1000 Quadratmetern in Erdgeschoss, erstem Stock und Dachgeschoss, in dem jetzt noch das Mehlsilo untergebracht ist. Das sagt Irene Dorn, zuständige Mitarbeiterin im Bauamt. Das Gebäude im T-Format, das aus dem Urbestand der Anstalt stammt und unter Denkmalschutz steht, soll weitgehend entkernt werden. Die Hülle und ein Gewölbe bleiben erhalten. Aus großen Räumen werden kleine Zellen gemacht. Platz für 30 Häftlinge ist vorgesehen – in Doppelzellen. Aus gutem Grund. Wenn sich neue Gefangene erst mit der Haft abfinden müssen, „ist es hilfreich, wenn sie nicht allein sind“, weiß Meier. Die Anstalt gewinnt dann weitere 30 Haftplätze. All das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Der Bauantrag für das grob auf 4,75 Millionen Euro geschätzte Projekt ist zwar gestellt, aber noch nicht genehmigt. Ebenso wenig wie die Finanzierung.