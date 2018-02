2018-02-02 01:27:00.0

Prozess JVA-Insassin raucht Drogenpostkarte

33-Jährige saß in Aichacher Justizvollzugsanstalt, als sie die Post erhielt und rauchte, die eine cannabisähnliche Substanz enthielt. Von Dominik Schwemmer

Weil sie eine drogengetränkte Postkarte ins Gefängnis geschickt bekam und anschließend rauchte, musste sich eine 33-Jährige nun vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Ereignet hatte sich der Drogenkonsum letzten Juli in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach. Dort saß die Frau aufgrund eines Verstoßes gegen ihre Bewährungsauflagen aus früheren Verfahren. Die 33-Jährige ist mehrfach wegen Besitzes illegaler Betäubungsmittel vorbestraft und auch wegen Drogenhandels.

ANZEIGE

Im Aichacher Gefängnis bekam sie eines Tages von einem Unbekannten eine Postkarte geschickt. Die JVA-Insassin vermutete zunächst nichts und hängte die Karte an ihre Zellenwand. Während der Verhandlung betont sie gegenüber Richter Walter Hell: „Ich habe nicht gewusst, dass da was dran war.“ Erst bei einem Besuch habe sie davon erfahren. Der Besucher habe ihr erklärt, dass sie die Postkarte rauchen könne. Damit habe er ihr zu verstehen gegeben: Die Karte ist mit Drogen getränkt. Wer der ominöse Besucher war, wollte die Angeklagte dem Richter jedoch nicht verraten. Einen Tag nachdem sie über die Drogen informiert worden war, habe sie einen Teil der Postkarte geraucht, berichtet die 33-Jährige vor Gericht. Dazu zerkleinerte sie die Ansichtskarte zunächst, vermischte einige Stückchen mit Tabak und drehte daraus eine Zigarette. Erwischt wurde sie, weil eine Mitgefangene sie beim Zerkleinern der Karte gesehen hatte.

Postkarte hat ähnliche Wirkung wie Marihuana

Die Justizbeamten in der JVA konfiszierten daraufhin den Rest der Postkarte und schickten ihn an das Uniklinikum Freiburg. Dort wurden die Kartenreste untersucht. Das Ergebnis: An der Karte befand sich eine cannabisähnliche Substanz. Die Angeklagte bestätigte, dass die Postkarte eine ähnliche Wirkung auf sie gehabt habe wie Marihuana.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete daher auf unerlaubten Besitz und Konsum von Betäubungsmitteln. Über ihre Anwältin gestand die 33-Jährige die Tat umfassend. Um ein Urteil fällen zu können, ließ sich Richter Walter Hell anschließend die Lebensgeschichte und Drogenkarriere der Angeklagten erklären. Die Frau berichtete dabei, sie habe mit 22 Jahren angefangen Drogen zu nehmen. Zunächst habe sie Tabletten wie Muskelrelaxer genommen. Zwei Jahre später dann Heroin, Marihuana und Amphetamine. Seit 2009 habe sie hauptsächlich noch Speed, Marihuana und andere Kräuter konsumiert. Vor allem von den Kräutern sei sie abhängig gewesen. Sie habe außerdem einen 14-jährigen Sohn, der seit drei Jahren im Jugendheim lebe wegen ihrer andauerenden Drogendelikte und Haftaufenthalte.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung – aufgrund der Vorstrafen der Frau und dem erschwerenden Punkt, dass die Tat im Gefängnis stattfand. Richter Hell sprach die Angeklagte anschließend schuldig im Sinne der Anklage. Er verurteilte sie zu drei Monaten Freiheitsstrafe. Positiv für die Frau wertete der Richter, dass die 33-Jährige in der JVA saß und sich nicht aktiv um Drogen bemüht hatte. Außerdem wertete er zu ihren Gunsten, dass sie als Drogensüchtige der Versuchung wohl nicht widerstehen konnte und dass sie ein Geständnis abgelegt hatte. Konrad Meier, Leiter der JVA-Aichach, erklärte auf Nachfrage der AN, dass die Post, die in die JVA geschickt wird, grundsätzlich kontrolliert werde. Bei verdächtiger Post würden die Beamten auch Untersuchungen in die Wege leiten. Meier sagte: „So etwas kommt immer wieder vor und fällt uns auch immer wieder auf.“