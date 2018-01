2018-01-28 13:00:00.0

Austauschprogramm Japanerin lernt Bayerisch

Die japanische Gastschülerin Hanai Waki wohnt für ein Jahr bei der Familie Hofner in Kühnhausen. Während ihres Aufenthalts reist sie nach Köln und Frankreich. Von Samuel Jacker

Deutsch ist bekanntlich eine schwere Sprache. Für viele Deutsche ist wiederum Bayerisch nahezu unverständlich. Unmöglich scheint beides in nur wenigen Monaten zu lernen. Dieser Aufgabe stellt sich die japanische Gastschülerin Hanai Waki. Die 18-Jährige wohnt seit September für rund ein Jahr bei der Familie Hofner im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen. Die Japanerin nimmt an dem internationalen Austauschprogramm „Youth for understanding“ (YFU) Teil. Dort können sich Schüler zwischen 15 und 18 Jahren bewerben.

Hanai Waki hatte weder Deutschunterricht in Japan noch anderweitige Vorkenntnisse. Lediglich einen dreiwöchigen Deutschkurs im Rahmen eines Orientierungsseminars habe sie Mitte August belegt, erzählt Gastmutter Anita Hofner: „Hanai ist sehr ehrgeizig.“ Dennoch sagt Hanai selbst: „Deutsch ist sehr schwer zu lernen.“ Dazu kommt, dass ihre Gastfamilie viel Dialekt spricht. Deshalb erkläre die Familie ihr alles auf Hochdeutsch und auf Bayerisch, ergänzt Gastvater Klaus Hofner. Mittlerweile kann sie sich schon gut im Alltag verständigen. Sie kennt auch einige bayerische Wörter. Falls Hanai etwas nicht versteht, versucht die Familie es leicht verständlich zu umschreiben. Dialekt zu verstehen sei schwer, aber nötig, denn Hanai Waki besuche manchmal den Jugendtreff in Pöttmes, erzählt der Sohn der Gastfamilie Michael Hofner. „Dort reden wir oft schnell und mit Dialekt. Da ist es schwierig alles zu verstehen. Es wird aber immer besser“, lobt der 20-Jährige. „Viele Gastfamilien reden aber Englisch.“ Das sei zwar im Alltag bequem aber nicht Sinn der Reise.

Anita Hofner betont: „Das Profil des Gastschülers muss auf das Landleben passen.“ Liebe er es zu shoppen, sei es für ihn schwer in Kühnhausen. Das sei für Hanai Waki aber nicht so schlimm. Wichtiger war ihr die deutschen Weihnachtsmärkte zu sehen. Auch über Sehenswürdigkeiten hat sich die Japanerin vorab informiert. „Das Schloss Neuschwanstein wollte sie unbedingt sehen“, so Hofner. Dieses habe sie wesentlich beeindruckender gefunden als das Oktoberfest. Tracht habe sie sich dafür aber nicht gekauft. Ihre Gastschülerin sei ohnehin nicht an einem Dirndl interessiert.

Ist die Familie Hofner nicht unterwegs, tanzt die 18-Jährige regelmäßig in der Faschingsgarde in Neunkirchen. Dazu kam es laut der Gastmutter eher zufällig. In Japan betreibe die Gastschülerin rhythmische Sportgymnastik und sei dadurch sehr gelenkig. Deshalb suchte die Familie nach etwas Vergleichbarem. Durch Freunde ihres Sohnes Michael Hofner wurde sie schließlich auf den Faschingsverein in Neunkirchen aufmerksam. Im Fasching sei sie deshalb ab Rosenmontag drei Tage lang in Köln. „Später einmal auf der Bühne zu tanzen würde ihr gefallen“, ergänzt Klaus Hofner. Hanai selbst sagt, dass sie gerne im Theater arbeiten würde und womöglich auch in Deutschland leben. Ihr Lieblingsessen habe sie bereits gefunden: deutsches Brot.

Um ihre Deutschkenntnisse weiter zu verbessern, nimmt Waki oftmals zusammen mit Migranten an Deutschkursen an der Pöttmeser Mittelschule teil. Außerdem besucht sie täglich die zehnte Klasse der Wirtschaftsschule in Pöttmes. In Japan geht sie bereits in die Zwölfte. Auch der Schulalltag in den beiden Ländern verläuft unterschiedlich. „In Japan muss man jeden Tag für zehn Minuten das Klassenzimmer putzen“, sagt sie.

Durch die Nähe zur Wirtschaftsschule sei es einfacher neue Freunde am Nachmittag zu treffen. „Hanai ist gut in der Klasse integriert“, freut sich Anita Hofner. An der Abschlussfahrt im Juli könne sie aber nicht teilnehmen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits zurück in Japan. Dennoch hat sie die Möglichkeit in ein anderes Land zu reisen. Sie nimmt an einem Schüleraustausch mit Frankreich teil. „Im Januar haben wir eine Austauschschüler in Pöttmes“, sagt Anita Hofner. Nach Ostern sei Waki dann in Frankreich.

Wie in Kühnhausen lebe Hanai Waki auch in einer eher ländlichen Region. Sie stammt aus dem Süden Japans. Dort wohnt sie in einem Dorf mit rund 7000 Einwohnern nahe der Hafenstadt Kagoshima. „Im Süden ist es warm. Im Norden ist es so wie in Deutschland“, sagt Waki. Japan ist Deutschland aufgrund der Zeitverschiebung acht Stunden voraus. Kontakt mit Freunden und Familie aufrechtzuerhalten, sei deshalb schwer.

Mittlerweile ist Hanai Waki die vierte Gastschülerin, die Familie Hofner aufgenommen hat. „Es gefällt mir, mit Jugendlichen anderer Nationalitäten in Kontakt zu treten“, sagt Anita Hofner. Begonnen habe alles vor fünf Jahren mit einem Gastschüler aus der französischen Schweiz. Seitdem waren eine Finnin und eine Ecuadorianerin in Pöttmes.