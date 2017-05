2017-05-11 12:30:00.0

Gemeinderat Affing Jetzt geht auch Affings Kämmerer

Kaspar Wallner lässt sich versetzen. Sein Nachfolger ist schon gefunden.

Der Umbruch in der Affinger Gemeindeverwaltung geht weiter: Nun hat sich überraschend auch Kämmerer Kaspar Wallner verabschiedet. Wallner, der seit Anfang 2014 für die Gemeindefinanzen zuständig war, hatte um Versetzung gebeten.

Diesem Wunsch gab der Gemeinderat am Dienstag in nicht öffentlicher Sitzung statt. Darüber informierte gestern Bürgermeister Markus Winklhofer unsere Zeitung. Er bedauerte den Weggang Wallners, den er als einen wichtigen Teil der Verwaltung bezeichnete. Diese muss seit Januar auch den Abschied von Verwaltungschef Markus Heidenreich kompensieren, der gekündigt hatte, um in Rain/Lech Leiter des Bauamts zu werden.

Wallners bisherige Aufgabe ist bereits neu vergeben. Laut Winklhofer fungiert die bisherige Personalverwalterin Brigitte Sturm nun als Kämmerin. Sie ist seit 2014 in der Affinger Verwaltung tätig und habe von ihrer vorherigen Dienststelle Erfahrung im Finanzwesen mitgebracht. Die interne Umbesetzung stimmt Winklhofer zuversichtlich, dass die Arbeit Wallners erfolgreich weitergeführt werden kann.

Die Stelle der Personalverwaltung wird nun ausgeschrieben. Wie der Bürgermeister berichtete, wechselt Wallner zum 1. Juli in die Gemeindeverwaltung Thierhaupten. Er folgt damit seinem Vorgänger auf dem Posten des Kämmerers: Thomas Hübler war 2014 als Kämmerer nach Thierhaupten gewechselt. Derzeit nimmt Wallner seinen umfangreichen Resturlaub.

Doch der Personalfluss läuft auch umgekehrt. Marianne Birkner, die neue Leiterin des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, ist von der Thierhauptener Verwaltung zum 1. April nach Affing gewechselt. (jca)