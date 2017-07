2017-07-04 14:00:00.0

Besuch Jetzt ist die deutsch-ungarische Freundschaft in Adelzhausen offiziell

In der Gemeinde wird die Freundschaft mit den drei ungarischen Orten Sharhida, Bak und Bocfölde beurkundet. Bei einem Folkloreabend wird die Nacht zum Tag gemacht. Von Peter Haug

Im September 2011 beherbergten Adelzhauser Gasteltern die Mitglieder der Tanzgruppe Valicka Völgye aus dem Umland von Zalaegerszeg (Ungarn). Die Gruppe beteiligte sich am Oktoberfest-Wiesenumzug mit ihren Trachten. Den Stein hatte Berta Reiserer aus Tödtenried ins Rollen gebracht. Daraus entwickelte sich ein enger Kontakt und es folgten mehrere Gegenbesuche. Jetzt war es für die Verantwortlichen an der Zeit, die Gemeinde-Freundschaft zu besiegeln.

Am Wochenende wurde nach langer Vorarbeit die Vereinbarungsurkunde der Gemeinde-Freundschaft zwischen der Gemeinde Adelzhausen und den Gemeinden Sharhida, Bak und Bocfölde (Ungarn) besiegelt.

Bereits am Donnerstagabend wurden die ungarischen Gäste in Adelzhausen empfangen und privat bei den Gastfamilien untergebracht. In Augsburg bekamen die Gäste eine Brauereibesichtigung mit Umtrunk, bevor sie Zeit für einen Stadtbummel in der Fuggerstadt zur Verfügung hatten. Mit dem Besuch des Dorffestes der KLJB Adelzhausen nahm der Freitag seinen Ausklang.

Durch die offizielle Besiegelung sollen die seit 2011 bestehenden freundschaftlichen Beziehungen und Verbindungen zwischen Vereinen, Institutionen, Gruppen und Privatpersonen der Gemeinden Adelzhausen, Bak, Sharhida und Bocfölde vertieft und gefestigt werden. Es ist der gemeinsame Wille der Vertretungen der Gemeinden Bayern und Ungarn, weitere Kontakte zwischen Bürgerschaft und zwischen gesellschaftlichen Gruppen anzustreben und zu fördern.

Viele Adelzhauser kamen und feierten gemeinsam am Samstagabend im St. Georgsaal mit den ungarischen Gästen einen ausgedehnten Folkloreabend. Dabei wurden die Besucher mit zahlreichen ungarischen Spezialitäten sowie eigenem Wein und Palinka in großen Mengen verköstigt. Die Nacht wurde zum Tag und am frühen Sonntagmorgen enthüllte man mit allen Anwesenden die Ortstafel, die auf die ungarische Gemeinde-Freundschaft hinweist. Den Teilnehmern werden die schönen und erlebnisreichen Tage der vergangenen Woche noch lange in Erinnerung bleiben und im Jahr 2019 wird ein Gegenbesuch im Kalender zu finden sein.