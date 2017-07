2017-07-05 09:22:00.0

Aichach/Dasing Jetzt ist die halbe B300 fertig: Wie geht es weiter?

Der Verkehr läuft zwischen Aichach und Dasing komplett auf der neuen Trasse – wenn auch vorerst nur einspurig. Der unfallträchtige Gallenbacher Berg ist Geschichte. Von Carmen Jung

Die Pferde haben sich womöglich gewundert. Wo sind denn die vielen Autos hingeraten, die sonst immer an ihrer Koppel vorbeirollen? Seit Dienstagmittag gibt es die B300 nicht mehr, die dicht am Pferdehof in Oberneul vorbeiführte. Der Verkehr läuft nun komplett – wenn auch noch jeweils einspurig – auf der neuen Trasse. Der alte Abschnitt am Gallenbacher Berg, der unfallträchtig und stauanfällig war, ist somit Geschichte.

Die östliche Fahrbahn ist jetzt auf der kompletten Länge zwischen Aichach und Dasing fertiggestellt. Darauf bewegt sich der Verkehr in jede Richtung vorerst jeweils einspurig. Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg sprach deshalb am Vormittag davon, dass die halbe Straße fertig sei. Die Freigabe sei ein kleiner, aber doch bedeutender Termin. Denn damit ist die alte B300 außer Betrieb genommen. Vierspurig wird die Straße von Aichach bis auf Höhe der Gallenbacher Deponie voraussichtlich im Oktober sein.

Gegen 11.30 Uhr riegelte eine Streife der Aichacher Polizei im Bereich Western-City kurz den Verkehr nach Aichach ab, damit umgestellt werden konnte. Dann rollte das Polizeiauto auf der östlichen Trasse gen Aichach, gefolgt vom üblichen dichten Verkehr. Manch einer freute sich, zufällig bei der Freigabe dabei zu sein. Ein Lastwagenfahrer hupte, als er unter der neuen Brücke bei Gallenbach hindurchfuhr, Autofahrer winkten hinauf. Dort oben auf der Brücke hatten Vertreter von Polizei, Politik, Behörden, Gemeinden und Firmen auf deb besonderen Augenblick gewartet, der sich einige Stunden später in Richtung Dasing wiederholte.

Seit März 22.000 Tonnen Asphalt eingebaut

Einer, der sich still mitfreute, war Stephan Hanser. Der Sielenbacher Bauingenieur leitet die B300-Baustelle der Firma Richard Schulz. Im Mai hatte er, wie er erzählte, den Zeitplan für diese Etappe gemacht. Die gestrige Verkehrsfreigabe war eine Punktlandung. Für die Mitarbeiter der Baufirma mit Hauptsitz in Neuburg/Donau war das ein Grund zum Feiern. Am Nachmittag legten sie eine Pause für ein kleines Grillfest ein. Etwa 15 Mann arbeiten laut Hanser täglich auf der Großbaustelle. Es können aber auch 100 sein. Sie werden gebraucht, wenn zum Beispiel asphaltiert wird. Das war bei der letzten Deckschicht vor zwei Wochen wegen der Hitze eine besondere Herausforderung.

Gallenbach: Der Stadtteil ist über den Anschluss Aichach-West erreichbar. Bis Ende Juli wird die neue Gemeindestraße mit dem Kreisverkehr fertiggestellt.



So wird Gallenbach an das Gewerbegebiet Acht 300 und die B 300 angebunden. Die B 300-Auffahrt in Gallenbach ist dann Richtung Aichach möglich. In der Gegenrichtung gibt es zwischen Aichach-West und Dasing keine Zufahrt.



Acht300: Die direkte Anbindung an die B 300 ist noch nicht möglich. Es wird über Lindl und Laimering umgeleitet.



B300: Der Verkehr läuft seit gestern auf der neuen östlichen Trasse. Auf der Westseite werden die zweite Richtungsfahrbahn, die Anschlussrampen, ein Kreisverkehr und die zweite Hälfte des Brückenbauwerks im Bereich der Western-City realisiert.

Christoph Eichstaedt sprach am Dienstag von einer guten Leistung der Baufirma. Sie hat seit März 22.000 Tonnen Asphalt in vier Lagen eingebaut. Das entspricht 1000 Sattelschleppern. Unter dem Asphalt befindet sich eine Frostschutzschicht aus 25.000 Tonnen Recyclingbeton.

Ein Lob ging am Dienstag nicht nur an das Bauunternehmen. Die Tatsache, dass man beim 28-Millionen-Euro-Projekt im Finanzrahmen und im Zeitplan ist, kommentierte Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz so: "Das zeigt die Leistungsfähigkeit des Staatlichen Bauamts und es zeigt, dass die öffentliche Hand bauen kann." Das fällt offenbar leichter, wenn die Politik dahinter steht. Dieser Einfluss sei hier spürbar, sagte Eichstaedt. Als Erleichterung bezeichnete er die gute Zusammenarbeit mit Aichach und Dasing.

Eine "super Lösung" für Gallenbach

Dort wiederum ist man froh, dass das Bauamt das Projekt federführend leitet, wie Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann betonte. Der Grunderwerb sei sehr schwierig gewesen. Dank Einzelner habe es aber doch geklappt. Nun gebe es eine "super Lösung" für Gallenbach, das kreuzungsfrei an die B300 angebunden werde. Ende Juli können die Gallenbacher Richtung Aichach am neuen Anschluss in die B300 auffahren. In der Gegenrichtung ist das wohl im Oktober möglich.

Die seit Dienstag nunmehr "alte" B300 wird künftig nur noch als Gemeindeverbindungsstraße an Oberneul vorbeiführen. Die Betreiber der dortigen Pferdepension haben das Gelände vor zehn Jahren gekauft und seitdem sehnsüchtig auf den Tag gewartet, an dem die Bundesstraße weiter weg liegen wird. Christine Deiser-Kusik stellte schon nach der Freigabe in einer Richtung fest: "Die halbe Dosis ist viel angenehmer als die volle Dröhnung."