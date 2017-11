2017-11-03 11:02:00.0

Umstellung Jobcenter arbeitet ab Montag digital

Die Behörde in Aichach schafft die Aktenordner ab. Diese sind nicht mehr erwünscht.

Die Digitalisierung hat das Jobcenter im Wittelsbacher Land erreicht: Ab Montag, 6. November, stellt die Behörde ihr System komplett auf elektronische Aktenführung um. Damit wird die Flut an gedruckten Nachweisen, Bescheinigungen und Bestätigungen in dicken Aktenordnern abgeschafft. Zunächst allerdings nur aufseiten der Behörde.

Denn die Kunden werden auch weiterhin schwarz auf weiß gedruckte Nachweise im Jobcenter im Landkreis Aichach-Friedberg vorlegen müssen. Neu ist, dass diese erbrachten Unterlagen dann von der Behörde an einen Scan-Dienstleister zur Digitalisierung weitergegeben werden. Dadurch entsteht eine elektronische Akte des Kunden, auf die verschiedene Mitarbeiter des Jobcenters am Computer Zugriff haben – und zwar ganz ohne Aktenschleppen und vor allem Papier verwahren. Das soll Platz, Zeit und Geld bei der Verwaltung der Kundendaten sparen.

Der Geschäftsführer des Jobcenters in Aichach, Gottfried Denkel, hat gestern darüber berichtet, dass bereits im Vorfeld unzählige Stunden an Arbeit investiert worden seien, dass die Mitarbeiter geschult und die Kunden seit etwa einem halben Jahr über Handzettel informiert worden sind. Entsprechend optimistisch sagte Gottfried Denkel über die Umstellung gestern: „Idealerweise merkt der Kunde davon nichts.“ Das setzt allerdings voraus, dass die Kundschaft sich an eine ganz entscheidende Regel hält: Auf keinen Fall sollten originale Unterlagen per Post oder persönlich beim Jobcenter vorgelegt werden. Nachdem der Scan-Dienstleister die Unterlagen zur digitalen Ablage ins System eingepflegt hat, werden sie grundsätzlich nach etwa sechs Wochen geschreddert. Daher dürfen spätestens ab Montag nur noch Kopien eingereicht werden.

Außerdem sollte künftig auf jeder kopierten Unterlage und auf jedem Antrag der Vor- und Nachname und die Nummer der Bedarfsgemeinschaft oder die Kundennummer stehen, damit die Mitarbeiter die Unterlagen richtig zuordnen können.

Der Anfang der Digitalisierung im Jobcenter Wittelsbacher Land ist damit gemacht. Für Gottfried Denkel ist es aber tatsächlich nur ein Anfang. Er könnte sich gut vorstellen, dass es den Kunden eines Tages zum Beispiel möglich ist, Unterlagen gleich elektronisch an die Behörde zu verschicken und nicht mehr per Post auf Papier. Noch sei das aber Zukunftsmusik, so Gottfried Denkel. Er verwies darauf, dass es trotz aller Vorbereitungen in den ersten zwei bis drei Wochen zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen kann. (kabe)