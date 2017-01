2017-01-27 12:38:00.0

Aichach Jugendliche randalieren im Deutschherren-Gymnasium

Drei Jugendliche wüten im DHG Aichach und verursachen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Jetzt sucht die Polizei nach ihnen.

Die Polizei berichtet von drei randalierenden Jugendlichen im Deutschherren-Gymnasium in Aichach. Sie sollen am Mittwoch gegen 13 Uhr unberechtigt das Schulgebäude betreten haben. Im Keller beschädigten sie mehrere von Schülern der Oberstufe gefertigte und dort ausgestellte Holzkonstruktionen und rissen aufgehängte Plakate von den Wänden. Anschließend begaben sie sich über das Treppenhaus, in dem mehrere Bilder von den Wänden gerissen wurden, in die vierte Etage. Dort zündeten sie sich Zigaretten an und brannten damit Löcher in die Polsterung einer Sitzgruppe. Die Jugendlichen richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro an. Zeugen werden gebeten, die Aichacher Polizei unter der Telefonnummer 08251/8989-11 anzurufen. (AN)