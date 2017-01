2017-01-28 06:56:00.0

Aichach-Friedberg Jung, betrunken, nachts unterwegs – und dann?

Greift die Polizei alkoholisierte Jugendliche auf, ruft sie auf jeden Fall die Eltern an. Manchmal aber ermittelt sie noch weiter. Von Nicole Simüller

Aichach-Friedberg Eine Nacht von Samstag auf Sonntag in Aichach: Die Polizei greift an der Bahnhofstraße und am Jakobiweg jugendliche Nachtschwärmer auf, die zum Teil stark betrunken sind. So ist nach Angaben der Polizei eine 14-Jährige um 1.15 Uhr in der Früh mit einem Promille Alkohol im Blut unterwegs, bei einem 16-Jährigen ergibt der Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Das ist gerade mal fünfeinhalb Wochen her.

In Fällen wie diesen verständigt die Polizei üblicherweise sofort die Eltern. Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, sagt: „Im besten Fall holen sie ihre Kinder dann ab.“ Es habe aber schon Fälle gegeben, in denen Eltern sagten: „Ist mir egal. Der soll selber schauen, wie er heimkommt.“

ANZEIGE

Wie das Jugendamt reagiert, hängt vom Einzelfall ab

Die Polizei informiert außerdem das Jugendamt. Wie die Behörde weiter verfährt, hängt vom Einzelfall ab. Weberstetter zufolge dürfte bei einem einmaligen Vorfall nicht viel passieren: „Das kommt in den besten Familien vor, dass Jugendliche mal einen Rausch haben.“ Aber wenn sich herausstelle, dass die Familiensituation nicht intakt sei und der oder die Jugendliche möglicherweise deshalb trinke, würden weitere Maßnahmen ergriffen.

Ist Alkohol im Spiel, kommt es für die Polizei auf das Alter der jungen Leute und die Art des Alkohols an. Einen leichten Rausch kann sich jemand beispielsweise auch mit Bier antrinken. Wenn er 16 Jahre oder älter ist, kommt er problemlos an Bier heran. Greifen Beamte aber einen stark betrunkenen Jugendlichen auf, gehen sie Weberstetter zufolge der Frage nach, ob Schnaps die Ursache ist. Er darf erst an Personen ab 18 Jahren verkauft oder ausgeschenkt werden.

Falls sich herausstellt, dass der oder die Jugendliche den Schnaps beispielsweise in einem Festzelt oder Supermarkt bekommen hat, droht dem Veranstalter beziehungsweise dem Betreiber eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Gibt ein Erwachsener einem Jugendlichen unter 18 Jahren privat hochprozentigen Alkohol und der Jugendliche erleidet eine Alkoholvergiftung, kommt Weberstetter zufolge sogar der Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung in Betracht. Das hänge jedoch vom Einzelfall ab, betont der Inspektionsleiter.

Eltern müssen sich auf Fragen der Polizei gefasst machen

Egal, ob leicht oder stark betrunken – die Eltern müssen sich immer auf Fragen der Polizei gefasst machen. Weberstetter zufolge versuchen die Beamten noch in der Nacht herauszufinden, was los ist und warum der oder die Jugendliche so spät alkoholisiert unterwegs ist. „Schon aus Fürsorgegründen“ sei ein sofortiges Gespräch mit den Eltern nötig. Es sei nicht absehbar, wie es dem oder der Betrunkenen in den nächsten Stunden gesundheitlich gehe.

Wie kürzlich berichtet, sprach die Krankenkasse DAK vor dem Jahreswechsel in einer Pressemitteilung von einer rückläufigen Zahl an Kindern und Jugendlichen, die im Wittelsbacher Land mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus kommen. 51 waren es demnach im Jahr 2015 – 3,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Matthias Matuschka, Jugendpfleger am Kreisjugendamt, bestätigt den Trend.

Aus Sicht der Polizei steigt Grad der Alkoholisierung

Aus Sicht der Polizei aber steigt der Grad der Alkoholisierung an. Weberstetter führt das vor allem auf Mischgetränke zurück: „Die führen dazu, dass der Rausch schlagartig kommt.“ Hinzu kommt in seinen Augen: „In einem gewissen Alter ist es schick, einen Rausch zu haben.“

Sind Minderjährige nachts ohne Alkohol auf Achse, kann die Polizei von Gesetzes wegen nicht grundsätzlich eingreifen. Weberstetter zufolge geht das nur, wenn sie sich „an verrufenen Orten oder in gefährlichen Vierteln“ aufhalten. Zeitliche Vorgaben aber, wie lange Jugendliche bleiben dürfen, gibt es nur für Gaststätten. Prinzipiell sei es Sache der Eltern, wie lange Jugendliche draußen unterwegs sind, so Weberstetter. (mit gioe)