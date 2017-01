2017-01-05 05:30:00.0

Prozess Junge Frau aus dem Wittelsbacher Land erfindet Vergewaltigung

Die Angeklagte beschuldigt ihren Cousin und gesteht die Lüge später ein. Die Vorwürfe denkt sie sich aus, weil sie Angst vor ihrem Vater hat. Von Sebastian Mayr

Die Last sei ihr zu schwer geworden. Die Last, keine Jungfrau mehr zu sein. Und sie habe Angst gehabt. Angst, wie ihre Eltern reagieren würden. Deswegen, sagt die Angeklagte, habe sie sich ausgedacht, dass ihr Cousin sie vergewaltigt hat. Die falsche Verdächtigung hat die junge Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg vor das Amtsgericht Aichach geführt.

Im vergangenen Sommer suchte die heute 18-Jährige zunächst Zuflucht in einer Spontanunterkunft für Jugendliche in Augsburg und sagte dann bei der Polizei aus: Ihr Cousin habe sie im Mai 2015 beschimpft, geschlagen und vergewaltigt. Das alles habe er getan, weil er Nacktbilder zu sehen bekommen habe, die die damals 16-Jährige von sich selbst gemacht und mit dem Handy verschickt habe. Das habe sie auch in ihrem Tagebuch notiert, sagte die junge Frau der Polizei. Als Polizeibeamte die junge Frau zu Hause besuchten, um sich den Tagebucheintrag zeigen zu lassen und um mit ihr zum angeblichen Tatort zu fahren, gestand sie: Die Vergewaltigung war erfunden.

Vielmehr hatte die junge Frau mit ihrem damaligen Freund Sex. Nachdem sich die beiden trennten, bekam sie Angst. Sie fürchtete, ihr Vater könne sie töten, wenn er erfährt, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Vor Gericht erklärt die junge Frau, sie habe geglaubt, durch die erfundene Vergewaltigung einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden.

Als Staatsanwalt Baptist Michale die Anklageschrift verliest, senkt die 18-Jährige ihren Kopf und kaut auf den Lippen. Ihre eigenen Aussagen sind knapp, auf viele Fragen des Richters weiß sie keine Antwort. Während sie schildert, was geschehen ist, wandern ihre Augen immer wieder kurz zur Mutter. Der Vater nimmt nicht an der Verhandlung teil. Er weiß bis heute weder von den Vorwürfen, noch vom Verfahren, noch, dass seine Tochter keine Jungfrau mehr ist.

Richter Walter Hell fragt die Angeklagte nach ihrer Erziehung und nach der Strenge ihrer Eltern. Er will wissen, warum die junge Frau die falsche Verdächtigung als Ablegen einer Last ansah. „Haben Sie nicht daran gedacht, dass Sie sich dadurch auch eine Last aufladen?“, fragt er. Eine klare Antwort gibt die Angeklagte nicht.

Der Cousin der jungen Frau ist als Zeuge geladen. Er sagt, er sei „zutiefst getroffen“ gewesen, als er hörte, wer ihm die Vergewaltigung vorgeworfen hat. Kontakt zu seiner Cousine habe er seitdem nicht mehr gehabt, entschuldigt habe sie sich aber bei ihm.

Staatsanwalt Michale fordert 14 Tage Dauerarrest für die Angeklagte: „Damit Sie sehen, was es für Ihren Cousin bedeutet hätte.“ Weil sie zum Zeitpunkt der Tat minderjährig war, gilt für die junge Frau das Jugendstrafrecht.

Richter Hell spricht sie schuldig und folgt dem Vorschlag des Staatsanwalts. „Stellen Sie sich vor, das macht die Runde“, sagt er über die Vorwürfe, die unter der Angeklagten, ihrem Cousin und den beiden Müttern geblieben sind. „Sie wären für Ihr Leben gezeichnet und Ihr Cousin wäre für sein Leben gezeichnet“, mahnt Hell eindringlich. Um die Ausbildung der jungen Frau nicht zu gefährden, soll sie die Strafe in ihrem Urlaub verbüßen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.