2017-07-04 19:58:00.0

Polizeibericht Junger Mann fährt Bagger auf Baustelle

Illegal auf der Baustelle an der Bahn in Aichach unterwegs. Polizei sucht etwa 20 Jahre alten Mann mit rotem Fahrrad

Aichach-Algertshausen Ein unbekannter, etwa 20 Jahre alter Mann mit rotbraunen, glatten, kurzen Haaren und einem Kinn- und Oberlippenbart versuchte sich am Montagabend auf der Baustelle an der Bahnlinie in Aichach-Algertshausen als Radladerfahrer. Die Tat ereignete sich etwa zwischen 19 Uhr und 21.40 Uhr. Der Mann hatte die Arbeitsmaschine laut Polizei offenbar mit einem Zweitschlüssel gestartet und war auf der Baustelle umhergefahren. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, die letztendlich die Polizei riefen. Der Täter konnte jedoch bei Eintreffen der Streife über die Bahnlinie flüchten. Er musste allerdings sein rotes Fahrrad der Marke Kettler, seine Oberbekleidung (schwarzes T-Shirt) und den benutzten Zweitschlüssel zurücklassen. Ein Anhänger am Schlüssel trägt die Aufschrift „Radl Papa“ und stammt offenbar aus der Familie des Täters. Die Polizei Aichach bittet unter Telefon 08251/898911 um Hinweise auf den Täter. (ull)