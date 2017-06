2017-06-02 16:33:00.0

Sitzung Kämmerer verlässt die Verwaltungsgemeinschaft Aindling

Thomas Koch verabschiedet sich im Gemeinderat Todtenweis. Der 44-jährige wechselt wieder zurück in eine Einheitsgemeinde.

Kämmerer Thomas Koch wird die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling zum 31. Juli verlassen. Das erklärte er am Mittwochabend im Gemeinderat Todtenweis.

Ausdrücklich bedankte er sich bei den Todtenweisern für die gute Zusammenarbeit. Koch wird künftig für Markt Indersdorf rechnen und Bilanzen erstellen. Während seiner kurzen Rede klang durch, dass sein Abschied nicht allein der erschwerten Arbeit in einer Verwaltungsgemeinschaft anzuhaften sei. Aber auch die Mehrfachbelastung sei ein Grund, wieder zurück in eine Einheitsgemeinde zu gehen. Koch: „Es sind halt doch drei Haushalte, mehrere Verbandshaushalte, welche eine Anwesenheit bei verschiedenen Sitzungen und Abendterminen mit der entsprechenden Vorarbeit nötig machen.“ Der 44-jährige Thomas Koch ist seit 2004 im öffentlichen Dienst tätig. Im Landratsamt in Sonthofen arbeitete er unter anderem in der Finanzverwaltung. 2013 wechselte er nach Oberstdorf, wo er als stellvertretender Kämmerer und Steueramtsleiter arbeitete. Anfang Oktober 2015 war er als Nachfolger von Sabine Funk zur VG Aindling gekommen. Der Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl verabschiedete den scheidenden Kämmerer herzlich: „Alles Gute dafür, dass Ihr Weg der richtige ist.“