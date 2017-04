2017-04-15 05:56:00.0

Aichach-Friedberg Kaninchen haben es im Landkreis leichter als Hasen

Kinder freuen sich auf den Osterhasen. Doch seine Artgenossen haben es in freier Wildbahn schwer. Besser sind Kaninchen dran. Sie dürfen sogar zur Pediküre. Von Gerlinde Drexler

Die einen kommen nackt und blind zur Welt, die anderen mit Fell und sehend. Die Rede ist von Kaninchen und Hasen. Während die wild lebenden Feldhasen im Landkreis eher spärlich vertreten sind, gibt es zahlreiche Kaninchenzüchter. Josef Straßmayr ist einer von ihnen: Er züchtet fünf Rassen und hat jedes Jahr um die 50 Tiere in seinen Hasenställen.

Bei seinen Tieren fühlt sich der Obergriesbacher wohl. Oft setze er sich nur hin, um ihnen zuzusehen, erzählt er. Das ist für den 58-Jährigen, der Mitglied im Kleintierzuchtverein B228 Aichach ist, Entspannung pur. „Wenn ich hier bin, dann wirkt das beruhigend.“

ANZEIGE

Seit rund 25 Jahren züchtet er seine Hauptrasse: die Weißen Neuseeländer, eine mittelgroße, auffallend blockige, rein weiße Kaninchenrasse. Besonderes Merkmal der Albino-Kaninchen sind die roten Augen. Die Neuseeländer seien so ruhig und gemütlich wie ihr Mann, sagt Ehefrau Birgit augenzwinkernd. Sie bevorzugt eine lebhaftere Rasse, die Lohkaninchen. Den Namen hat die Kaninchenrasse von der hellen „Lohfarbe“ an den Augenringen, dem Nasenloch, den Kinnbacken sowie den Ohrenrändern.

Mit einem Gewicht von 2,5 bis gut drei Kilogramm sind die Lohkaninchen um einiges kleiner als die etwa vier Kilogramm schweren Neuseeländer. Dazwischen liegt mit einem Gewicht von gut drei Kilogramm der Lux Rex, eine Kurzhaarrasse. Stolz ist der Obergriesbacher auf seine Neuzüchtung, mit der er sich seit Anfang des Jahres befasst: einem Lux Rex im Kleinformat. Die Rasse sei noch nicht zugelassen, erzählt der 58-Jährige. Dafür müssten sich erst etwa 25 Züchter zusammentun und eine Zulassung beim Verband beantragen.

Preisrichter achten darauf, dass die Ohren von Kaninchen gleich lang sind

Mit seinen Tieren nimmt er regelmäßig an Ausstellungen teil. Damit sie den bestmöglichen Eindruck machen, kämmt er ihnen das Fell, zupft die losen Haare heraus und schneidet die Krallen. Preisrichter achteten zum Beispiel darauf, dass beide Ohren gleich lang sind, erzählt Straßmayr. Auch das Gewicht spielt eine Rolle. Besonders elegant sieht etwa ein Lux Rex aus, der zwischen drei und 3,8 Kilogramm wiegt. Von den 100 Punkten, die höchstens von der Jury vergeben werden, haben Straßmayrs Kaninchen meistens 96,5 oder 97 Punkte bekommen.

Auch wenn landläufig oft von Hasen gesprochen wird, seien die gezüchteten Tiere doch immer Kaninchen, sagt Straßmayr: „Der Hase ist ein Wildtier, die Kaninchen sind gezüchtet.“ Einen weiteren grundlegenden Unterschied beschreibt Paul Berchtenbreiter, Vorsitzender der Kreisgruppe Aichach des Jagdschutz- und Jägervereins: „Kaninchen kommen blind und nackt zur Welt, Hasen mit Fell und sehend.“

Während Kaninchenzüchter zwei Mal pro Jahr Nachwuchs bei ihren Tieren haben, bekommen wild lebende Feldhasen vier bis fünf Mal Junge. Berchtenbreiter aber sagt: „Wenn ein bis zwei durchkommen, sind es viele.“ Das liegt zum einen an natürlichen Feinden wie Greifvögeln, Füchsen und Mardern, die Junghasen auf ihrem Speiseplan stehen haben. „Auch Rabenkrähen holen sich die Jungen als Beute.“

Was eine „Hasenapotheke“ ausmacht

Ein weiterer Grund ist die Veränderung in der Kulturlandschaft. Wiesen, auf denen Feldhasen ihre „Apotheke“, also Kräuter wie Kamille, Kümmel oder Löwenzahn fanden, werden immer öfter in Ackerland umgewandelt. Gerade im Frühjahr, wenn Landwirte die Felder bestellen, fielen dem viele Junghasen zum Opfer, sagt Berchtenbreiter. Denn anders als Wildkaninchen, die ihr Nest in Röhren bauen, sind Hasen Bodenbrüter, deren Jungen in geschützten Mulden sitzen.

Die Osterhasen in den Geschäften sind deshalb oft die einzigen Hasen, die Spaziergänger zu Gesicht bekommen. Der Bestand werde sich nur langsam erholen. Hasenparadiese seien dort, wo Flächen stillgelegt und zu Blühflächen gemacht wurden. Der Kreisgruppenvorsitzende: „Die Tiere haben Deckung und die Fläche wird von der Landwirtschaft nicht bearbeitet.“