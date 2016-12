2016-12-30 05:33:00.0

Soziales Kartei der Not hilft 14 Mal im Raum Aichach

Über 12000 Euro fließen 2016 ins nördliche Wittelsbacher Land. Möglich ist das nur, weil sie das Hilfswerk unserer Zeitung selbst viele Unterstützer hat Von Claudia Bammer

Eine Alleinerziehende braucht ein neues Bett für ihr Kind. Einer Seniorin mit kleiner Rente geht die Waschmaschine kaputt. Ein Schwerkranker kann die Nachzahlung für die Heizung nicht leisten. In solchen Fällen hilft die Kartei der Not. 14 Hilfeanfragen erreichten in diesem Jahr das Leserhilfswerk unserer Zeitung aus dem Verbreitungsgebiet der Aichacher Nachrichten. Die Kartei der Not half mit über 12000 Euro.

Von den 14 Anfragen ging es bei sieben um Menschen mit einer Schwerbehinderung oder schlimmen Erkrankung. Sechs Anfragen kamen von Familien, Alleinerziehenden oder von Jugendhilfeeinrichtungen. Somit waren bei knapp der Hälfte der Anträge Kinder mitbetroffen. Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, weiß: „Gerade bei Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht arbeiten können oder bei Alleinerziehenden, ist das Geld meist so knapp, dass sie keine Rücklagen für Notfälle bilden können.“ Deshalb half die Kartei der Not bei der Finanzierung von dringend benötigten Einrichtungsgegenständen, einem behindertengerechten Auto oder Energiekosten. Sie unterstützt auch Jugendhilfeeinrichtungen mit Zuschüssen für Kindererholungen. Mit dem Projekt „Sport für jedes Kind“ werden Familien und Alleinerziehende bei den Kosten für den Vereinsbeitrag, für nötige Sportausrüstung oder Trainingsangebote unterstützt.

Mit dem Projekt „Hilfe für Schattenkinder“ verschafft die Kartei der Not Buben und Mädchen, deren Eltern oder Geschwister schwer krank und behindert sind, ein paar unbeschwerte Stunden. Die vierjährige Anna zum Beispiel hat eine schwerbehinderte Schwester. Diese benötigt ständige Betreuung. Obwohl die Eltern versuchen, beiden Kindern gleich viel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, muss Anna immer wieder zurückstecken. Die Kartei der Not ermöglichte ihr im Rahmen einer Beihilfe, mit ihren Freunden ihren Geburtstag zu feiern. Die Kinder hatten schöne Stunden mit Spielen, Kuchen und bei einer spannenden Schatzsuche.

Möglich ist das allerdings nur, weil die Kartei der Not selbst viele Unterstützer hat, die an sie spenden. Dazu zählen Günter Schulzke und die Stadt Aichach mit dem Neujahrskonzert. Das zwölfte Konzert mit den Tenören Harrie van der Plas, Adam Sanchez, Wolfgang Schwaninger und der Sopranistin Iva Schell brachte einen Reinerlös von 4000 Euro ein. Damit stieg die Spendensumme auf insgesamt stolze 40000 Euro. Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen unterstützt das Konzert finanziell von Anfang an. Sie spendet aber auch wieder direkt an die Kartei der Not. Das 13. Neujahrskonzert am 5. Januar, unter anderem mit Stargast Gunther Emmerlich, war übrigens schon Mitte Dezember ausverkauft.

Beim AN-Tippspiel zur Fußball-Europameisterschaft hatte das Team „Recht und Ordnung“ den besten Riecher für die Ergebnisse. Es spendete das Preisgeld an die Kartei der Not. Beim Aichacher Stadtfest halfen die Mutigen, die sich auf den elektrischen Bullen am Stand der Aichacher Nachrichten wagten: Die Einnahmen gingen an das Hilfswerk.

Im Affinger Ortsteil Aulzhausen gibt es seit kurzem Friedenshäuschen, auf die Monika und Werner Mayer von der Augsburger Friedensinitiative ein Bild von Maria als „Knotenlöserin“ haben drucken lassen. Zu finden sind im Kartoffelhäuschen von Geli Grabler. Ein Teil des Erlöses geht an das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Eine äußerst treue Unterstützerin hat die Kartei der Not in der Singrunde Todtenweis. Sie widmet ihr Adventskonzert seit über 30 Jahren den Menschen in Not.

Über die vielen Spenden für die Kartei der Not freut sich Hansen: „Es ist wunderbar, dass wir damit bei zahlreichen Einzelschicksalen wirksam helfen und zur Linderung oft großer Not beitragen können. Vielen Dank dafür!“ Jede Spende geht ohne Abzug an bedürftige Menschen. Die Verwaltungskosten der Kartei der Not trägt komplett die Mediengruppe Pressedruck, in der auch unsere Zeitung erscheint.

Spenden Wer die Kartei der Not unterstützen will, kann hier seine Spende überweisen: Konto 2030 bei der Stadtsparkasse Augsburg, BLZ 720 500 00; IBAN DE97 7205 0000 0000 0020 30; Konto 555 555 bei der Sparda-Bank Augsburg, BLZ 720 905 00, IBAN DE42 7209 0500 0000 5555 55.