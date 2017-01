2017-01-01 13:00:00.0

Benefiz-Aktion Kartoffelhäuschen hat den Frieden im Angebot

In Aulzhausen finden Kunden Kartoffeln, Eier – und besondere Häuschen. Die soll’s bald auch in Aichach geben. Von Carmen Jung

Kartoffeln zum Mitnehmen gibt es in dem kleinen Häuschen an der Aulzhauser Ortsdurchfahrt. Und Eier. Wer Produkte der Landwirtsfamilie Grabler braucht, bedient sich ganz einfach selbst. Seit Oktober ist dort noch etwas anderes zu haben: Die Grablers haben den „Frieden“ in ihr Sortiment aufgenommen. Und dieses „Geschäft“ läuft gar nicht schlecht.

Dahinter stecken Monika und Werner Mayer aus Augsburg. Die Mayers haben hölzerne Friedenshäuschen erfunden, die in jede Hand passen – den „Frieden begreifbar machen“, nennen sie das. Diese gestalten sie mit den unterschiedlichsten Motiven. Friedenstauben sind darauf abgebildet oder das von Jorge Mario Bergoglio, dem heutigen Papst Franziskus, bei einem Augsburg-Besuch entdeckte und populär gemachte Bild von „Maria Knotenlöserin“ aus der Kirche St. Peter am Perlach. In Aulzhausen prangen auf einer Seite die „Knotenlöserin“, auf der anderen die Kirchen von Affing oder Aulzhausen. Wer ein Friedenshäuschen kauft, tut doppelt Gutes: Er spendet eine kleine Summe (vorgeschlagen sind drei Euro) und trägt den Frieden weiter, „von Hand zu Hand“, so jedenfalls ist das gedacht, wie Werner Mayer erklärt.

Für den guten zweck: Fast 100 000 Häuschen verkauft

Die Idee hat sich ausgebreitet. Inzwischen hat die Initiative fast 100000 Häuschen verkauft oder verschenkt, erzählt Mayer voller Freude und ergänzt: „Wir haben genau 96850 Euro gespendet.“ Das Geld geht vornehmlich an die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Zu haben sind die handlichen Symbole zum Beispiel bei Aktionen wie in diesem Jahr auf dem Friedberger Altstadtfest, es gibt sie aber auch in Augsburg in einer Reinigung oder im Zeughaus und seit gut zwei Monaten auch in Aulzhausen. Die Eltern einer Berufsschulfreundin von Geli Grabler sind selbst bei der Friedensinitiative aktiv. Weil die Staatsstraße 2035 durch Aulzhausen viel befahren ist, kam die Idee auf, die Friedenshäuschen im Kartoffelhäuschen zu verkaufen. Geli Grabler war sofort Feuer und Flamme. „Ja logisch“, sagte sie, denn „es gibt ganz Arme, wenn man da so helfen kann, schadet das ja nix.“ Seither rechnet sie nicht nur Kartoffeln und Eier, sondern eben auch den „Frieden“ ab. In dessen Kasse liegt häufig sogar mehr Geld, während bei den Kartoffeln gern mal was fehlt. Wechselgeld kam schon weg, Blaubeeren wurden aufgegessen – ein Friedenshäuschen aber wurde noch nie gestohlen. Die werden gekauft, auch von Geli Grabler, die drei in ihrem Haus stehen hat. Das Konzept, „jeder kann reinschmeißen, was er will“ (Grabler), jedenfalls funktioniert. Die ersten 50 Stück waren in Aulzhausen „ruck zuck ausverkauft“, berichtet Mayer. Immer wieder nehmen Kartoffelkäufer ein Friedenshäuschen mit. Umgekehrt gibt’s das nun auch. Grabler erzählt, dass manche wegen eines Friedenshäuschens kommen und auch Kartoffeln mitnehmen. Etwa 100 Stück sind schon weggegangen. Für Nachschub ist stets gesorgt. Denn die Menschen sind begeistert, berichtet Geli Grabler.

Kartoffelhäuschen als Friednsmacher

Ihr Kartoffelhäuschen ist die erste Anlaufstation für den „Frieden“ im nördlichen Wittelsbacher Land. Es soll nicht die letzte sein. Gerne möchten die Mayers ihre Idee in die Kreisstadt tragen. „In Aichach waren wir noch nie, das wär’ schon interessant“, sagt Mayer, der sich über Angebote freuen würde. Was die Motive anbelangt, verspricht er: „Wir können auf die Aichacher sehr individuell eingehen.“

Denn die „Friedensmacher“ sind flexibel und gehen nach der Saison. Im Grablerschen Kartoffelhäuschen sind in diesen Tagen Glücksschweine, Kaminkehrer und Schneemänner auf den Friedenshäuschen zu haben. Der Renner aber bleibt „Maria Knotenlöserin“. Damit verknüpfen viele Käufer persönliche Anliegen. So wie die Frau, die eine Krebsdiagnose erhalten hat. „Vielleicht hilft’s“, sagte sie und Geli Grabler hat geantwortet: „Bestimmt hilft’s, wenn man dran glaubt.“