Aichach Katholiken und Protestanten feiern ökumenischen Jahresschluss

In der Aichacher Stadtpfarrkirche fand eine ökumenische Jahresabschlussvesper statt. Dabei wurden interessante Zahlen aus den Jahreschroniken präsentiert. Von Erich Hoffmann

Aichach Der letzte Tag des alten Jahres ist in der Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt Aichach und in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Aichach Anlass, bei einer feierlichen ökumenischen Vesperandacht in der Stadtpfarrkirche auf das Jahr zurückzublicken. Den beiden Geistlichen, Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pfarrer Winfried Stahl, machten dabei ihren Gemeindemitgliedern am späten Silvesternachmittag im gut gefüllten Gotteshaus Mut zum Rückblick und zuversichtlichen Aufbruch in ein neues Jahr 2017 – mit Gottes Segen.

Einprägsame Predigt

Eine sehr einprägsame Predigt hielt Pfarrer Winfried Stahl zur Jahreslosung: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“. Stahl ermutigte dabei in besonderer Weise die Gemeindemitglieder zum Jahreswechsel ihr steinernes Herz abzulegen und dieses mit einem neuen Geist zu beleben. Nötig sei in unserer hektisch, ruhelosen Zeit ein Herz voller Stärke, ein Herz des Wollens, ein Herz des Schenkens, ein Herz der Kraft und Hände. Nur so könne auch der Heiland in den Menschen lebendig werden.

Pfarrgemeinderat Rupert Jung erinnerte in den Fürbitten an die Kriege in der weiten Welt und auch an die kleinen Kriege in den Familien und der Arbeit. Auch viele politische Entscheidungen hätten so manche Sorgen bereitet. Doch es gab auch freudige Ereignisse, die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele. Letztendlich freute man sich in der Stadtpfarrei über das gelungene Glockenwerk.

Kirchenpfleger Günter Füllenbach und die erste Vertrauensfrau der evangelischen Gemeinde, Renate Deckart, blätterten in der Jahreschronik beider Pfarreien. Zur Erinnerung wurden dabei an der Weihnachtskrippe brennende Kerzen abgestellt.

74 Taufen in der katholischen Pfarreiengemeinschaft

Laut Füllenbach wurden in der Pfarreiengemeinschaft 74 Kinder getauft, fünf in Unterschneitbach, jeweils zwei in Oberschneitbach und Walchshofen, drei in Ecknach und elf in Oberbernbach. Die Oberwittelsbacher haben sich bei der Statistik wegen der Kirchenrenovierung jeweils den anderen Gemeinden angeschlossen. 13 Paare haben in der Kirche geheiratet: in der Stadtpfarrei fünf Ehepaare, in Sankt Emmeran Unterschneitbach drei Ehepaare, in Peter und Paul Ecknach zwei Paare und in der Geburt-Christi-Kirche in Oberbernbach drei Paare.

128 Menschen wurden von Gott in die Ewigkeit berufen: in Aichach 102, in Unterschneitbach eine Person, in Oberschneitbach zwei Personen, in Walchshofen drei Personen sowie in Ecknach und Oberbernbach jeweils zehn Personen. 86 Kinder feierten ihre Kommunion: in Aichach 61 Kinder, in Oberschneitbach sechs Kinder, in Walchshofen zwei Kinder, in Ecknach sechs Kinder und in Oberbernbach zehn Kinder. 80 Kindern wurde das Firmsakrament gespendet.

46 Taufen in der evangelischen Kirchengemeinde

Für die evangelische Kirchengemeinde erinnerte Renate Deckart in bewegten Zahlen aus der Pfarrstatistik an 46 Kinder, die getauft wurden, und 35 Konfirmanden, die in die Kirchengemeinde aufgenommen wurden. Ihre Liebe und ihr gemeinsames Leben stellten elf Brautpaare unter den Schutz Gottes. 45 Gemeindemitglieder wurden zum Friedhof begleitet.

Abschließend sagten Stadtpfarrer Herbert Gugler, Pfarrer Winfried Stahl und Diakon Richard Reißner der Gemeinde: „Wir danken Euch für vieles.“ Danach erteilten sie den Segen zum ökumenischen Jahresabschluss. Er endete erstmals mit dem neuen Glockenklang.