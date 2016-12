2016-12-14 15:02:00.0

Tiere Kein neuer Fall von Vogelgrippe im Wittelsbacher Land

Sieben Enten werden negativ getestet. Die Stallpflicht gilt aber weiterhin. Das Landratsamt hat eine eigene Telefonnummer für Funde eingerichtet.

Nur der bereits vermeldete Schwan, der vor zweieinhalb Wochen tot am Mandichosee gefunden wurde, ist am Vogelgrippevirus H5N8 verendet. Insgesamt sieben Enten, die tot im Wittelsbacher Land entdeckt worden sind, wurden dagegen negativ getestet. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim dem Veterinäramt in Aichach mit, wie die Behörde gestern meldete.

An der bayernweiten Stallpflicht und den weiteren Regelungen hat sich allerdings nichts geändert, betont das Veterinäramt in seiner Pressemitteilung. Tote Tiere in der Geflügelhaltung müssen sofort an das Veterinäramt beim Landratsamt Aichach-Friedberg gemeldet werden.

Tote Wildvögel melden unter eingerichteter Telefonnummer

Wer einen toten Wildvogel findet, soll dies unter der eigens dafür eingerichteten Telefonnummer 0175/2622475 beim Landratsamt Aichach-Friedberg melden. Mitarbeiter holen den Vogel dann ab und geben ihn zur Untersuchung weiter an das Landesamt.