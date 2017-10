2017-10-26 19:44:00.0

Polizeireport Kellerbrand verursacht Schaden von 15000 Euro

Im Keller einer Doppelhaushälfte bricht ein Brand aus. Eine 57-Jährige bemerkt den Brand und flüchtet mit ihrer Schwester nach draußen.

Ein Brand im Keller einer Doppelhaushälfte im Markt Indersdorf, Ortsteil Siechhäusern (Landkreis Dachau), ist gerade noch glimpflich ausgegangen. Am frühen Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr bemerkte eine 57-jährige Bewohnerin des Hauses an der Straße Bräuhauskeller starken Rauch. Laut Polizei liefen sie und ihre im Haus anwesende Schwester daraufhin nach draußen und riefen die Feuerwehr. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt an der Gastherme ausgelöst wurde. Die Feuerwehren Markt Indersdorf, Arnbach und Dachau konnten den Brand löschen. Vorsorglich wurden die beiden Bewohnerinnen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf 15000 Euro. (pik)