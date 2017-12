2017-12-21 05:30:00.0

Kunst Keramik-Unikate für den guten Zweck

Der Verkauf von Werken der Künstlerin Reingard Maier in Hausen läuft noch bis Samstag

Reingard Maier verkauft einen Großteil ihrer Keramiken und spendet den Erlös komplett an die Kartei der Not. Hier zeigt sie eines ihrer Lieblingsstücke - ein aufwendiger japanischer Raku-Brand.

Aindling-Hausen Die Keramik-Künstlerin Reingard Maier hat eine gute Idee gehabt. Gut ist die Idee schon deshalb, weil sie damit auch anderen hilft: Noch bis Samstag, 23. Dezember, verkauft sie ihre Keramiken aus bis zu 30 Jahren Handarbeit – und zwar für den guten Zweck. Der Erlös kommt der Kartei der Not zugute, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Das Hilfswerk unterstützt Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Es sind vor allem Gefäße, aber auch einige Torsi oder andere Figuren, allesamt aus Steingut, die Reingard Maier in ihrer Galerie im Aindlinger Ortsteil Hausen anbietet. Wer sich selbst oder einem anderen Menschen kurz vor Weihnachten schnell noch eine Keramik aussuchen will, kann bis Samstag, 23. Dezember, täglich von 16 bis 19 Uhr in der Finkenstraße 6 in Aindling-Hausen vorbeischauen oder einen Termin vereinbaren unter Telefon 08237/5267. (kabe)