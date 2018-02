2018-02-02 14:17:00.0

Bürgerinitiative Kiesabbau in Münster ist Dorn im Auge

In Ötz/Altenbach hat sich eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Kiesabbau in der Nachbargemeinde formiert. An deren Spitze steht Altbürgermeister Franz Neher. Was die Bürger befürchten. Von Margret Sturm

Voll war das Sportheim in Ötz beim Bürgergespräch, zu dem Altbürgermeister Franz Neher geladen hatte. Anlass waren die Kiesabbaupläne der Nachbargemeinde Münster (Kreis Donau-Ries), denn die sollen in unmittelbarer Nähe von Ötz/Altenbach stattfinden. „Das ist keine Sache von ein paar Monaten, sondern von 25 Jahren“, sagte Neher. Aus dem Bürgergespräch hat sich die Bürgerinitiative formiert und Neher, Einwohner von Ötz, zu ihrem Sprecher bestimmt. Hauptanliegen ist die Verlegung des geplanten Betriebsgeländes.

Das Gelände mit den Förder- und Brechanlagen sei die Hauptlärmquelle und werde nach den Planungen nur rund 300 Meter von der Bebauung in Ötz entfernt sein. Dort soll von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr gearbeitet werden. Und weil Ötz und Altenbach keine Wohngebiete, sondern Streusiedlungen im Außenbereich sind, dürfen beim Nachbarn 60 Dezibel an Lärm ankommen – zu laut, finden die Betroffenen. Warum also das Betriebsgelände nicht einige Hundert Meter weiter nach Norden verlegen, wo es niemanden mehr stören würde? „Weil das Wasserwirtschaftsamt dort Überschwemmungsflächen festgesetzt hat, die nicht bebaut werden dürfen“, erläutert Neher im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings werde dies kein Überschwemmungsgebiet mehr sein, wenn die Marktgemeinde Thierhaupten ihren Plan verwirklicht und ein 1,4 Kilometer langer Flutgraben vom neuen Hochwasserrückhaltebecken bis zur Altnet und Hochwasserdurchlässe unter der Staatsstraße 2045 fertig sind. Sobald dies realisiert sei, stünde einem Betriebsgelände für Kiesabbau in diesem Bereich nichts mehr im Wege, so Neher. Zumal das auch dem Kiesabbauunternehmer Thannhauser & Ulbricht aus Fremdingen entgegenkäme, so Neher. Momentan würden der Firma nur 13 Hektar Abbaufläche in Aussicht gestellt, was nach Angaben des Unternehmens nicht wirtschaftlich sei, weil die Fläche nur zehn Jahre ausreiche – zu wenig für eine solche Investition, habe der Unternehmer ihm im Gespräch erklärt. Insgesamt hat die Gemeinde Münster eine Kiesabbaufläche von 46 Hektar nördlich von Ötz/Altenbach beantragt, für die momentan die Änderung des Flächennutzungsplans läuft. Über den Kiesabbau seien die Bürger von Ötz und Altenbach bei der Bürgerversammlung im November 2017 informiert worden. Die vielen Fragen habe er, Neher, zum Anlass genommen, zu dem Bürgergespräch einzuladen. „Wir Ötzer und Altenbacher müssen zusammenhalten“, fand Neher. Es gehe nicht nur um den Lärm. Vielmehr könnte es durch den Kiesabbau auch zu Grundwasserveränderungen kommen. Dabei gebe es schon jetzt Probleme mit Grundwasser und vollgelaufenen Kellern in diesem Bereich. Durch die Schlammteiche, in denen der mit dem Kies ausgebaggerte Schlamm gelagert werden soll, könnte es zu Absenkungen des Bodens kommen, so Neher. Ebenso könnte das Vorhaben Auswirkungen auf den Bayerbach haben. Neher fordert im Namen der Bürger, dass das Wasserwirtschaftsamt solche Fragen im Vorfeld klärt.

ANZEIGE

Auch die Ötzer Heide, ein Naturdenkmal in unmittelbarer Nähe zum geplanten Kiesabbau, sieht der Altbürgermeister in Gefahr. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kiesabbau auf dieses Biotop im Auwald keine Auswirkungen hat.“ Er will nun mit den Fachstellen und dem Bund Naturschutz Gespräche führen.

Die Marktgemeinde Thierhaupten hat sich bereits im Februar 2017 im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung zu den Plänen der Nachbargemeinde Münster geäußert und auf die erhebliche Belastung der Bevölkerung hingewiesen. Zudem fordert die Gemeinde ebenso wie die neue Bürgerinitiative ein Raumordnungsverfahren, bei dem die Auswirkungen des Kiesabbauvorhabens genau geprüft würden.