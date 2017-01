2017-01-07 08:58:00.0

Aichach-Oberwittelsbach Kind bei Schlittenunfall verletzt: Helikopter kommt

Ein Kind hat sich am Freitagnachmittag beim Schlittenfahren bei Oberwittelsbach verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte es ins Krankenhaus.

Ein Kind hat sich am Freitagnachmittag beim Schlittenfahren am Schlittenberg bei Oberwittelsbach (Aichach) verletzt. Das teilte am Abend die Freiwillige Feuerwehr Aichach mit. Sie war neben der Freiwilligen Feuerwehr Oberwittelsbach alarmiert worden.

Die Wehren unterstützten in dem unwegsamen Gelände den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung und sperrten den Bereich für die Landung des Rettungshubschraubers. Er brachte das Kind ins Krankenhaus.

Wie der Unfall passiert war und wie schwer das Kind verletzt wurde, war bei der Feuerwehr nicht bekannt. Der Rettungsdienst gab mit Verweis auf den Datenschutz keine Auskunft. Die Polizei war nicht vor Ort. (nsi)